研究：高溫可能減慢武漢肺炎病毒傳播 但不要幻想夏天疫情自動消失

一項關於 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 研究表明，病毒在散播上的確有最適合的溫度，但是專家也強調，人們應該避免認為，疫情會像一般感冒或流感一樣，在夏季自動解除。

由廣州中山大學組成的研究團隊指出，溫度確實在病毒的行為中起著重要作用，溫度可能會大大改變 COVID-19 的傳輸速度。當溫度為攝氏 8.72 度時，可能是病毒傳播上的最佳溫度。

這篇報告尚未經過同行的評審，而據其研究的初步結果，病毒對高溫敏感，這可能阻止它在溫暖的國家中傳播，而在寒冷的氣候中則相反。因此報告建議，溫度較低的國家和地區，宜採取最嚴格的控制措施。

儘管如此，並不代表它不會在溫暖氣候的國家中傳播。

隨著天氣的回暖，許多國家政府和衛生當局都在期望這會讓冠狀病毒而喪失其效力，就像引起普通感冒和流行性感冒的類似病毒。但是，包括哈佛大學公共衛生學院流行病學家 Marc Lipsitch 在內的一組研究人員，進行的另一項研究發現，就算在熱帶地區，病毒仍能持續傳播和感染。

研究指出，僅僅春暖花開的天氣，未必會導致病例數的下降，並不能因此就停止在公衛上的防範措施。

American University of Beirut 傳染病研究中心助理主任 Hassan Zaraket 等其他專家表示，溫暖、潮濕的天氣，可能會使病毒的穩定性降低，因此傳播性較差。但即使如此，也不能掉以輕心。

世界衛生組織 (WHO) 緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 也警告，人們不要以為這種流行病會在夏天自動消退。他說：「我們必須假定病毒將繼續具有傳播的能力。」

它會像流感一樣消失嗎？Ryan 說：「這是一個錯誤幻想.，.. 我們不能這樣假設，這種說法沒有證據。」