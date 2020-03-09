美股狂接融資追繳！小心新興市場還有套現賣壓？

週一 (9 日) 美股道瓊指數開盤一度暴跌 1800 點，華爾街投資銀行、對沖基金、大型交易人已開始紛紛收到融資追繳令 (Margin call)，而由於當前市場下跌速度又快又急，使得部分機構手上的現金無法補足如此巨大規模的融資追繳，故機構也開始拋售本輪已大幅上漲的黃金，來緩解目前手中的流動性緊張。

週一 (9 日) 由於 OPEC+ 減產協議破局，導致國際油價重挫逾 20%，也對美股能源股形成劇烈賣壓，其中道瓊成份股的艾克森美孚 (XOM-US)、雪弗龍 (CVX-US) 更是一度慘跌逾 10%，另外非道瓊指數的能源股如西方石油更是跌逾 40%、康菲石油跌逾 25%、英國石油跌 18%。

西方石油日線走勢圖 圖片：investing.com

從油價而來的恐慌性賣壓正席捲美股市場，市場人士分析，這樣如此急跌的賣壓，不僅是因為市場恐慌、程式交易平倉單等，另一方面，更大的一部分也是因為斷頭賣壓的出籠，導致市場形成嚴重的多殺多。

市場分析，在週一 (9 日) 亞洲盤時即看到這樣的現象，週一 (9 日) 亞洲盤美股期貨急跌曾觸及熔斷交易，而部分機構手上的流動性並無法應對如此急跌後的融資追繳，故選擇賣出避險的黃金期貨，來增加手中流動性。

市場人士認為，若美股進一步重挫，那麼將有越來越多機構將面臨融資追繳壓力，而投資銀行、對沖基金等機構投資人因手中廣泛持有大量美股現貨，故除了賣出黃金等資產套現之外，另外機構還可能出脫變現的標的，將會是新興市場資產。