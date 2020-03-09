〈美股早盤〉油價重挫恐慌賣壓出籠 道瓊早盤大跌逾1800 點觸熔斷

受到國際油價週一 (9 日) 重挫 20%、武漢肺炎疫情 (COVID-19) 持續蔓延之影響，週一 (9 日) 美股早盤在能源股的領跌之下，開盤是一度重挫逾 1800 點，隨後出現小幅收斂，而股市、原油等風險性資產下跌，也刺激各年期美債殖利率週一 (9 日) 繼續下挫，目前已全數低於 1%。

週一 (9 日) 道瓊 30 檔成份股幾乎走跌，其中道瓊能源股的埃克森美孚 (XOM-US) 早盤報大跌 -14.28%、雪佛龍 (CVX-US) 報下跌 -15.39%；另外非道瓊成份股的能源股，如西方石油則更是暴跌 42%，哈利伯頓跌近 30%，康菲石油跌超 25%，英國石油跌逾 20%

武漢肺炎疫情

週一 (9 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，3 月 8 日中國新增確診病例為 40 例，新增死亡病例則為 22 例。截至 3 月 8 日止，中國累計確診病例為 80735 例，累計死亡病例則為 3119 例。

除此之外，美國疫情持續升溫，確診病例已突破 500 例，死亡病例則超過 20 例。目前美國已有 8 州宣佈進入緊急狀態。

紐約聯準會附買回操作

為確保市場流動性充裕，紐約聯邦銀行 (New York Fed) 於週一 (9 日) 宣佈，將把今日起至週四 (12 日) 的每日隔夜附買回操作上限，自 1000 億美元提高至 1500 億美元，並將 3 月 10 日及 3 月 12 日的 14 天定期附買回操作上限，從 200 億美元增加到 450 億美元，以幫助市場參與者在應對武漢肺炎衝擊時，能擁有彈性空間調整業務。

截至台北時間週一 (9 日)23 時許：

道瓊指數下跌 1534.82 點或 -5.93%，暫報 24329.96 點

那斯達克下跌 468.52 點或 -5.46%，暫報 8107.10 點

標普 500 下跌 161.62 點或 -5.44%，暫報 2810.75 點

費半下跌 85.12 點或 -5.01%，暫報 1614.77 點

台積電 ADR 下跌 6.01% 至每股 51.74 美元

十年期美債殖利率下跌 37.61% 至殖利率 0.441 %

紐約輕原油下跌 19.72% 至每桶 33.14 美元

布蘭特原油下跌 20.34% 至每桶 36.06 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1674.00 美元

美元指數下跌 0.72% 至 95.245 點

美股道瓊指數 (圖：yahoo finance)

焦點個股：

美國運通 (AXP-US)

美國運通早盤下跌 8.11%，達 99.48 美元。

Baird 分析師 David George 於週一 (9 日) 調升美國運通股票評級，由「中性」上調至「優於大盤」，並維持目標價在每股 124 美元不變。近日來由於投資人避險情緒升溫，促使市場資金大量湧入債市，造成美國 10 年期公債殖利率降至歷史低點。但 George 仍表示，相較於其他金融服務業者，美國運通所受到的衝擊相對較小。

Twitter(TWTR-US)

Twitter 早盤下跌 6.43%，達 31.31 美元。

避險基金 Elliott Management 於日前表示，希望能撤銷傑克 · 多西 (Jack Dorsey) 的執行長職位，並質疑多西並未專注在社群網路的發展。

對此 Twitter 於週一 (9 日) 宣佈，已與 Elliott Management、以及私募基金 Silver Lake 公司達成協議。根據協議，多西將維持執行長一職，並允許 Silver Lake 投資 Twitter 10 億美元。 另外，Elliott Management 的合夥人 Jesse Cohn、以及 Silver Lake 的共同執行長 Egon Durban，將會加入 Twitter 的董事席次。

埃克森美孚 (XOM-US)

埃克森美孚早盤下跌 14.23%，達 40.91 美元。

由於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，針對擴大減產協議未能達成共識，導致油價大幅下滑 30%。另外，由於俄羅斯拒絕擴大減產，因此沙烏地阿拉伯宣佈調降石油價格，並藉此向俄羅斯施加壓力。由於石油價格的大跌，再加上市場對於價格戰的擔憂，造成石油產業類股重挫。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

S&P Global Platts 分析師 Chris Midgley 表示，今年以來，由於北半球暖冬造成暖氣燃料需求下降，再加上武漢肺炎疫情導致全球石油需求量萎縮，在這情況下，沙烏地阿拉伯宣佈調降石油價格，以換取市場占有率，預期將會對石油供需市場造成更大的衝擊。

經濟學家 Mohamed El-Erian 表示，預期美股將自上個月的高點下跌 30%，股市才會觸底。El-Erian 指出，疫情的擴大導致經濟放緩，且投資人對於聯準會政策的效用亦逐漸失去信心，再加上 OPEC 與俄羅斯未能就石油減產協議達成共識，造成國際油價大跌，種種因素皆導致美股陷入混亂。