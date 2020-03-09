政府基金單日斥資90億元抗疫 低接電金指標股穩盤

台股今 (9) 日遭外資血洗大賣 545.58 億元，重挫 344 點，政府基金擴大加碼力道，單日買超金額 90.55 億元，創近半年來單日買超最大紀錄，主要鎖定台積電、國泰金、鴻海、友達等指標個股，抵禦外資賣壓。

武漢肺炎疫情一路燒到歐美，全球股、匯、油市全部收黑，亞股一片慘綠，台股在權值三王領跌下開盤跳空走跌，包括電子、汽車族群全盤皆墨，僅靠防疫概念股獨木難撐，大盤在外資大舉拋售下二度回測年線，最終連「萬一」都宣告失守。

台股今天隨美股、亞股走跌，國安基金至今仍場邊觀戰，暫未出手，盤中在政府基金進場穩盤下，指數一度拉回至 11221 點收復年線，但外資、自營商賣壓沉重，跌幅擴大超過 300 點以上。

觀察官股券商今天買超標的，主要鎖定電子、金融等指標個股，永豐金 (5617 張)、國泰金 (4769 張)、聯電 (4490 張)、台積電 (4132 張)、開發金 (3437 張)、鴻海 (3413 張)、友達 (3367 張)。

賣超標的主要鎖定富邦 VIX(12519 張)、金像電 (3732 張)、華通 (1367 張)、南電 (1196 張)、晶電 (1158 張)、恆大 (1141 張)。

拉長時間來看，近一個月官股買超標的以台積電居冠 (25268 張)、群創 (25051 張)、新光金 (18031 張)、華邦電 (16996 張)、台企銀 (15081 張)。

武漢肺炎疫情擴散至歐美大陸，確診病例逐日攀升，OPEC 與俄羅斯擴大減產談判破裂，引發美股、油價同步大跌，市場資金紛紛撤離風險性資產轉進避險資產，推升黃金、日圓價格走揚，隨著 2 月營收陸續揭露，預估將使股市面臨一波修正壓力。

法人指出，隨著歐美疫情淪陷，恐牽動亞洲出口市場表現，儘管全球央行積極量化寬鬆，但恐難抵銷經濟衰退拖累，預估後市高價權值股、漲多過熱中小型股將繼續遭外資提款，資金可能轉進本益比較低的高殖利率族群卡位。