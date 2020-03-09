油價重挫拖累 歐股開盤大跌6.6%創四年最大跌幅

道瓊歐洲 600 指數於週一 (9 日) 早盤大跌 6.6%，下跌幅度為自 2016 年以來最高，且自 2 月 19 日以來，歐洲股市已下跌了 21%，導致市場開始擔憂歐股熊市即將來臨。

道瓊歐洲 600 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續擴大，根據世界衛生組織 (WHO) 統計數據，目前全球確診病例已突破 10 萬人，達 106000 人。另外，由於疫情於歐洲日益嚴重，因此導致歐股於近日來面臨沉重的賣壓。

其中，義大利為歐洲疫情最嚴重之國家，目前確診病例已超過了 7 千例，導致義大利 FTSE MIB 指數，自高點以來已跌落了 20%。除此之外，英國富時 100 指數、以及西班牙 IBEX 35 指數，亦於近日來呈現下滑的趨勢。

隨著市場不安情緒升溫，道瓊歐洲 600 指數於週一 (9 日) 早盤大跌，其中，由於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，針對擴大減產協議未能達成共識，導致油價大幅下滑 30%，並造成石油產業類股下跌，拖累整體歐洲股市。

由於武漢疫情的影響，導致全球經濟活動受到衝擊，並造成石油需求量的下降，為了穩定石油市場，沙烏地阿拉伯於上週四 (5 日) 建議，自 4 月起每日減產 150 萬桶，但由於俄羅斯拒絕擴大減產建議，導致沙烏地阿拉伯宣佈調降石油價格，並藉此向俄羅斯施加壓力。

由於石油價格的大跌，加上市場對於價格戰的擔憂，導致週一 (9 日) 亞股及歐股雙雙下跌。英國石油公司 (BP) 股價下跌了超過 18%，荷蘭皇家殼牌石油 (Royal Dutch Shell) 則是下跌了 21%。

英國石油公司股價走勢日 k 線圖

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