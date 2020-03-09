三大法人大賣601億元 外資賣超545億元創史上第三高

歐美疫情升溫全球股市恐慌情緒快速蔓延，台股今 (9) 日終場大跌 344.17 點，收最低 10977.64 點，失守萬一、年線，三大法人合計賣超 601.17 億元，為單日次高紀錄，其中，外資更是大賣 545.58 億元，創歷史第三大，減碼台積電 5 萬多張、金融族群，自營商也賣超 63.99 億元，僅投信買超 8.4 億元。

觀察外資單日賣超紀錄，2007 年當年 3 月、7 月分別出現單日賣超 623 億元及 549 億元，排名分別是第一大與第二大，今日賣超 545 億元創史上單日第三大賣超，三大法人今日賣超 601.17 億元，也寫下歷史次高紀錄，僅次 2007 年 7 月 27 日的 652 億元。

外資今日賣超前十名集中權值、金融，台積電遭賣 53913 張居冠、中信金 35196 張、國泰金 31968 張、玉山金 28126 張、開發金 26440 張、富邦金 25771 張、中鋼 22841 張、新光金 22607 張、群創 22212 張、富邦 VIX 22189 張，皆遭調節逾 2 萬張。

外資今日買超前十名則以正隆居冠，買超 4571 張、其次茂矽 2006 張、金橡電 1911 張、奇力新 1899 張、神達 1654 張，其他依序為華新科、榮成、世紀鋼、旭富、同欣電。

投信前十大買超長榮 5521 張居冠、金橡電 2950 張，其次依序為華通、中信金、旺宏、南電、開發金、台耀、奇鋐、中鋼；前十大賣超面板雙虎居冠，友達 3152 張、群創 1842 張，同欣電 1182 張，其他依序為中美晶、正隆、奇力新、和大、華新科、日月光投控、國巨。

期貨方面，外資今日大賣現貨，不過增持台指期多單 8191 口，多單未平倉口數 31376 口，投信加碼 2273 口空單，空單未平倉口數來到 26287 口，自營商則加碼 3225 口空單，合計空單未平倉口數達 1993 口。

法人表示，肺炎疫情持續蔓延，在未回穩前，台股恐呈現弱勢震盪格局，且今日量增價跌不利盤勢，建議投資人保守操作。