〈美股盤後〉最後1小時大反彈 道瓊結束狂野一週跌逾 250 點

武漢肺炎 (Covid-19) 加劇經濟衰退恐慌，華爾街逃向避險資產，日圓、黃金續漲、原油下滑，十年期美債殖利率刷新低 0.66%。

石油輸出國家組織 (OPEC+) 無法就減產達成共識，原油價格跳水 10%，創 5 年來最大跌幅，能源股持續受到重創。

週五 (6 日) 華爾街忽略亮眼的非農就業數據，美股四大指數持續上演大逃殺，道瓊開盤大跌逾 700 點，爾後持續震盪，終場最後一小時內迅速恢復部分失地，收跌逾 250 點。

道瓊終場最後一小時內迅速恢復部分失地 (圖片：investing)

道瓊本週上漲 1.7%，標普和那指分別上漲 0.6% 和 0.1%，但主要股指皆落在修正區間。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 256.50 點，或 0.98%，收 25,864.78 點。

標普 500 指數下跌 51.84 點，或 1.71%，收 2,972.10 點。

那斯達克指數下跌 162.98 點，或 1.87%，收 8,575.62 點。

費城半導體指數下跌 34.14 點，或 1.97%，收 1,699.89 點。

標普所有板塊血色蔓延，能源股、金融與材料塊領跌。。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎跌跌不休：蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.33%；臉書 (FB-US) 下跌 2.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.19%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.83%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見：摩根大通 (JPM) 大跌逾 5.17%；埃克森美孚 (XOM-US) 大跌 4.83%；高盛 (GS-US) 下跌 2.99%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.32%；思科 (CSCO-US) 上漲 0.28%。

費半成分股幾乎通殺，僅 AMD、萬機儀器收漲。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.07%；美光 (MU-US) 下跌 4.19%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.64%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.15%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.22%。

台股 ADR 集體收跌：台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.18%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.73%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.52%。

首席經濟顧問拉里庫德洛 (Larry Kudlow) 週五表示，白宮正在考慮採取針對性措施，以抵消疫情對航空業帶來的負面影響。航空股上漲，達美航空 (DAL-US) 上漲 1.96%；西南航空 (LUV-US) 上漲 1.06%；波音 (BA-US) 上漲 0.75%。

焦點個股與財報

惠普 (HP-US) 旗下雲端伺服器服務公司 (HPE) 與超微半導體 (AMD)(AMD-US) 週四獲得美國國家能源安全局 (NNSA) 高達 6 億美元的核武超級電腦開發計畫。

此外，超微不受疫情影響，維持第一季營收預測不變，超微 (AMD-US) 週五股價上漲 1.00%。

Costco 週四 (5 日) 美股盤後公佈了 2020 年第二季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期，然而市場反應冷淡，Costco(COST-US) 週五隨大盤下跌 1.40%。

關鍵數據

美國 2 月新增非農就業 (萬人) 報 27.3，預估 19.5，前值 22.5<

美國 2 月失業率報 3.5%，預估 3.6%，前值 3.6%

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 3.0%，預估 3.0%，前值 3.1%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 2 月勞動參與率報 63.4%，預估 63.4%，前值 63.4%

美國 2 月平均每週工時 (小時) 報 34.4，預估 34.3，前值 34.3

華爾街分析

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情延燒全球，確診病例總數已超過 10 萬例，死亡數至少達 3,383，美國疫情不斷擴大，美國加州、佛羅里達州和華盛頓州已進入緊急狀態，累計至少 12 人死。

美國總統川普週五還簽署 83 億美元緊急支出法案，以對抗該病毒在美國大爆發。

美股搭雲霄飛車已成近期常態的模式，摩根士丹利高級投資經理 Andrew Slimmon 表示：「週五市場表現不佳，因為我們都預計週末情況會惡化。」

德意志銀行首席股票策略師 Binky Chadha 在一份報告中表示：「迄今為止，標普拋售規模還將進一步擴大。就時間持續性來看，才僅僅兩週就宣布這事結束還為時過早。」