聯電、世界前2月營收皆較去年成長 3月營收同攀揚

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 與世界 () 今 (9) 日公告 2 月營收，其中聯電呈現月減、年增，世界則受惠面板與電源相關需求支撐，營收雙增，以前 2 月營收來看，聯電營收達 267.97 億元，年增 24.44%，世界為 49.67 億元，年增 5.98%，皆較去年同期成長，法人估，3 月營收都可望向上走揚。

聯電 2 月營收 136.06 億元，月減 3.44%，年增 30.06%，聯電前 2 個月累計營收 276.97 億元，年增 24.44%。聯電表示，第 1 季營運受惠無線通訊與電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，看好 8 吋產能將持續吃緊。

據聯電預估，第 1 季晶圓出貨量、ASP 均將持平，估毛利率約 14-16%，產能利用率約 9 成，法人估營收將與去年第 4 季持平，營運淡季不淡。以前 2 個月表現推算，法人估 3 月營收可望較 2 月回溫，甚至有機會優於 1 月。

世界 2 月營收 25.92 億元，月增 9.14%，年增 21.84%，前 2 月累計營收 49.67 億元，年增 5.98%。世界先進表示，目前客戶需求與去年第 4 季約略相同，並未有推遲情況，訂單能見度維持 2 個月，看好若肺炎疫情在 2 季內獲控制，全年 8 吋需求成長仍值得期待。

世界先進表示，新加坡廠已完成交割，且客戶需求增加，估第 1 季營收將介於新台幣 75-79 億元間，季增 2.26-7.7%，受新廠加入影響，折舊費用增加、產品組合改變，加上匯率影響毛利率，估毛利率 29-31%，營益率 17-19%，雙率都較上季下滑。法人估世界 3 月營收表現將優於 1、2 月單月。