歐美疫情延燒 台股一度重挫逾300點失守年線與萬一關卡

肺炎疫情持續在歐美擴散，市場擔憂經濟下滑，美股道瓊期貨電子盤早盤大跌逾 1100 點，拖累亞股今 (9) 日全面重挫，台股也難逃賣壓，盤中最低探至 10998 點，跌落「萬一」大關、失守年線，儘管略有逢低承接力道進場，跌幅稍見收斂，不過盤勢已全面偏空，今日成交量預估約 2300 億元。

蘋概三王今日走勢全面疲弱，權王台積電跳空開低，大跌逾 2%，創 3 個月新低，市值也失手 8 兆元，股王大立光跌落 4500 元大關，跌幅逾 3%，鴻海跌幅逾 1%，80 元關卡得而復失，其餘金融權值股國泰金、富邦金、中信金跌幅均逾 2%，拖累大盤走勢。

近期表現強勢的 PCB、散熱、被動元件族群今日全面回檔修正，PCB 中楠梓電、金像電、定穎、華通；散熱族群泰碩、奇鋐、動力 - KY；被動元件如大毅、奇力新、凱美、鈞寶均大跌近半根跌停板。

多頭指標仍由防疫概念股接棒，生技族群多檔亮燈，永光、神隆漲停鎖住，中化生、旭富也大漲逾半根漲停板，其餘個股如寶齡富錦、訊映也有 2% 以上漲幅。

另外，IC 設計廠接獲額溫槍訂單的 MCU 相關，同樣躍居盤上，凌通亮燈漲停、新唐、九齊表現也不俗。

肺炎疫情持續在全球持續蔓延，且未見有效控制，美股期貨盤持續崩跌，台股表現弱勢，在疫情沒有回穩下，恐呈現弱勢格局，盤勢宜保守看待。