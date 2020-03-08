義大利疫情失控 米蘭、威尼斯封城 近1600萬人不得進出

義大利政府 8 日正式宣布，封鎖整個倫巴底大區與其他區域的 11 個省，等於將近四分之一人口，共約 1600 萬人未經核准不許進出，包括米蘭、威尼斯等都在「紅色區域」內，直至 4 月 3 日。

義大利是歐洲疫情最嚴重的國家，單是 7 日就新增 1200 多例確診病例，總共達 5883 例，且有 233 人死亡，許多地方行政首長也紛紛傳出感染，可說是世界第三慘，已成西方國家病例的主要輸出國。

遭封鎖的地區是義大利人口最多和最富有的地區，在疫情爆發前，義大利經濟已瀕臨衰退，如今疫情已癱瘓了占全國國內生產毛額（GDP）五分之一的倫巴底大區，以及義北其他地區的經濟活動。

義北地區是帶動義大利經濟的火車頭，新冠肺炎疫情也重創義國重要的觀光產業，估計損失 74 億歐元。政府 5 日決定將緊急支出加倍到 75 億歐元，以補救受疫情衝擊的經濟。政府並徵召 2 萬名醫護人員投入抗疫。

封鎖地區包括以米蘭為首府的倫巴底大區（Lombardia），以及疫情嚴重的 11 個省分，包括威尼斯、帕瑪（Parma）、摩狄納（Modena）、貝沙羅（Pesaro）、帕多瓦（Padova）、里米尼（Rimini）、特雷維索（ Treviso）等城市及周邊地區。

封鎖區內的活動受到嚴格限制，公眾活動、工作會議，宗教活動，包括婚禮和喪禮全部暫停，學校、博物館、滑雪場、游泳池、健身房和劇院都關閉。