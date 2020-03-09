〈疫情重創產業〉中大型餐飲業3、4月影響最大 估營收至少掉3成

針對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對我國產業造成的影響，經濟部今 (9) 日公布初步調查，中大型餐飲業者評估 3 至 4 月影響最嚴重，營業額至少衰退 3 成；商圈、夜市及傳統市場營收預估下滑 3 至 5 成。

經濟部長沈榮津今天前往立法院經委會進行專題報告並備詢，關於我國內需產業可能面臨疫情的影響，其中，仰賴消費人潮的商圈、夜市、傳統市場、百貨商場的零售業，以及住宿餐飲等產業，受疫情衝擊可能較大。

根據經濟部初步調查，業者自行評估受影響程度，以餐飲業來說，中大型餐飲業因聚會多數取消，目前營業額至少衰退 3 成，3 至 4 月最為嚴重；小型餐飲業衝擊較小，營業額約衰退 1 至 2 成。

零售業因民眾減少外出或改至電商消費，百貨公司、購物中心人潮衰退 3 成，營業額粗估減少 2 成；超商、超市、量販店因民眾搶購民生用品，暫無明顯影響；綜合電商平台則因民眾改為上網購物，營業額暫有成長。

此外，民眾大幅減少前往商圈、夜市及傳統市場消費，估計營業額將衰退 3 至 5 成；會展產業則因活動陸續取消或延期，買主及參展廠商無法來台、外國商務人士取消行程等因素，因而取消場地租金、廣告費甚至產生違約金等，預估全年營業額損失 3 成。