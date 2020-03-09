蘇揆拍板口罩實名制2.0 擬採網路購買、超商取貨

行政院長蘇貞昌今 (9) 日拍板「口罩實名制 2.0」，將納入網路預購、超商取貨方式，目前系統已展開壓力測試，預計明 (10) 日對外公布，初步規劃分為插卡 (健保卡、自然人憑證) 及不插卡，成人口罩 7 天 3 片短期暫不改變，預計最快可望在 12 日上路。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制 2.0 已有初步規劃，開放網路訂購主要目的為協助上班族等無法購買口罩族群的人，並減緩藥局的排隊人潮，超商為取貨地點之一，其他的點也在評估中。

醫療整備官羅一鈞指出，網路購買擬採讀卡機讀健保卡、自然人憑證，也會有不讀卡方式，目前正在進行壓力測試，以確保大量人潮同時上線的系統穩定度，詳細實施內容明天將會對外公布。

陳時中強調，成人口罩 7 天 3 片的限制短期不會改變，要先讓涵蓋率提高，讓想買的人可以買到。此外，特教班學生會由教育部直接配發口罩，提供學生通勤就學使用。

隨著經濟部與國內廠商完成 60 台口罩機上線任務後，產能持續增加，羅一鈞表示，目前口罩徵購量已超標，預估下周單日可達千萬片以上，因此，醫院口罩 (外科、N95)、防護衣安全準備量已提升至 35 天，本周診所將會增撥 15%、醫院 20%。