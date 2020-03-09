聯合國：疫情將嚴重打擊外國直接投資

據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 最新發布的一份報告顯示，武漢肺炎疫情的爆發將導致全球外國直接投資 (FDI) 將減少 5%-15%，其中汽車、航空和能源產業受到的打擊最大。

報告中指出，UNCTAD 在一月份估計，2019 年全球外國直接投資流量為 1.39 兆美元，預計到 2020 年將增長 5% 左右。然而，如今該機構預期，負面影響可能會加劇，FDI 或降至金融危機以來的最低水平。初步評估，如果疫情的蔓延能在上半年結束的話，疫情對 FDI 的影響約為 5%，但是若疫情持續至年底，影響就可能達到 15%。

在 UNCTAD 追踪的 100 家跨國企業中，許多企業正在減緩受災地區的資本支出，到目前為止，已有 41 家發出盈餘預警。大多數的獲利警告來自直接面向消費者的公司，表明目前需求放緩對生產的影響較供應鏈的破壞更為直接。

由於武漢肺炎疫情持續延燒，聯合國也在上個月對 2020 財年的營收預測下調了 9%。UNCTAD 表示，汽車業的 FDI 預期將減少 44%、航空業減少 42% 以及能源和基礎材料減少 13%。「迄今為止的修訂很可能還算是保守的。疫情的負面影響可能會擴散並進一步加劇。」

UNCTAD 投資與企業主管 James Zhan 表示，東亞將首當其沖，外國直接投資的流入將明顯減少。「中國一直是外國直接投資的第二大國，因此，短期內流入該國的外國直接投資顯著下降，將影響全球外國直接投資的水平。」Zhan 說道。