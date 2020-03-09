〈陸股盤後〉美期熔斷、油價崩盤 上證重挫失守3000點

肺炎疫情在歐美擴散，美國九州進入緊急狀態，再加上產油價協商破局，沙烏地阿拉伯立即開出增產、降價第一槍，油價在亞洲交易日段一度崩跌 30%，美股期貨也觸發熔斷機制暫停交易，週一 (9 日) 亞股紛紛成為外資提款機。

A 股早盤跳空開低後持續探底，外資大舉逃出逾人民幣 140 億元，創下史上單日賣超金額新高。盤面上，各類股幾乎全收收黑，半導體、IT 設備、軟體服務等類股跌幅較重，只有口罩、生技、醫療保健、運輸等少數類股上漲。

截至收盤，上證綜指收報 2943.29 點，跌幅 3.01%；深證成指收報 11108.55 點，跌幅 4.09%；創業板指收報 2093.06 點，跌幅 4.55%。滬深兩市成交金額達人民幣 1.062 億元，成交再破兆元大關，日增 13%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計賣超人民幣 143.19 億元，其中，滬股通賣超人民幣 96.71 億元，深股通賣超人民幣 46.48 億元。

產業消息

肺炎疫情擴散，全球口罩供應量不足，相關概念股出現漲停潮，泰達股份、欣龍控股等紛紛漲停。

油價崩跌三成，中石油與中石化早盤一度重挫 3%～4.5%，但在國家隊護盤的帶動下，午盤後股價大幅拉升，中石化收盤逆勢上揚 2.5%，中石油則下跌 1%。

油價跌，運輸產業成大贏家，因負擔大減。船運類股方面，招商輪船漲停，

中遠海能飆漲 9.4%、海峽股份大漲 5.3%、中遠海特上漲 1.5%；航空類股方面，中國國航勁揚 3.2%、東方航空上漲 1.5%、南方航空上漲 1.2%。

外資出走潮，使得之前大漲的科技類股再遭拋壓，半導體類股中，科創板芯源微崩跌 13%、晶豐明源重挫 10.2%、A 股的華微電子、乾照光電則出現跌停。

法人觀點

海通證券表示，全球肺炎疫情還在蔓延，歐美股市會持續大幅震盪，而 A 股也將受到影響，呼籲股民要保持耐心。而目前中國雖然復工復產已有所恢復，但整體情況仍低迷。

海通證指出，從復工的情況來看，中小企業復工進度明顯弱於大型企業。中國工信部公布的數據顯示，中小企業復工率只有約 45%，仍有逾一半的中小企業尚未復工，此外，部分已復工的中小企業也存在著復產困難的問題。

國信策略則認為受到中國中央政治局強調要加速推動重大工程和基礎設施建設，並加速 5G 網路、數據中心等新基建施工進度。因此，短期資金將流向新基建概念，如特高壓等類股。不過投資人仍需留意，目前整體市場信心已不像前兩周，股票不宜過度追高。