〈台股盤後〉電金族群淪資金提款機 量縮收11321點年線保衛戰開打

台股今 (6) 日隨美股重挫，在權值三王領跌下量縮走跌，終場大跌近 200 點，收在 11321.81 點，成交量縮至 1494 億元，儘管周線小漲 0.26%，但 5 日線、月線與半年線等短中期均線全部宣告失守，預料若疫情持續擴大，下周恐面臨年線保衛戰。

武漢肺炎疫情蔓延，美股 5 日暴跌近 1000 點，主要亞股包括陸、港、日、韓股市全盤皆墨，台股也難倖免於難，上市櫃指數同步翻黑，主要類股包含電子、傳產、金融幾乎淪為資金提款機，拖累類股指數收跌。

權值三王中台積電與鴻海跌勢相對較大，終場跌幅超過 2%，台積電股價收在 315 元來到波段新低，鴻海股價終場收在 80.8 元，股王大立光相對抗跌，小跌 0.76%，股價在平盤之下整理終場收在 4565 元。

金融股中三商壽、上海商銀分別重挫 3%、2% 跌勢較重；富邦金、新光金、元大金分別大跌逾 2%、國泰金、華南金、中壽、台企銀、玉山金、台新金、兆豐金、合庫金與第一金也有 1% 以上的跌幅。

相較於電金族群慘遭資金提款，防疫概念股與 IC 設計族群則在資金追捧下，激勵股價逆勢走揚，成為今天盤面聚焦亮點。

防疫概念股包括神隆、雃博與中化生受疫情延燒影響，仍吸引資金繼續追捧買進，推升股價終場以漲停作收。

IC 設計族群中合邦與凌泰漲勢凌厲分別大漲逾 9%、8%，敦泰也在買單敲進下大漲逾 5%，另外，重鵬、新唐、太欣與通嘉也是今天買單追捧重點。

法人表示，在全球疫情無法穩定控制下，投資信心預料短期內無法有效提升，從近期盤勢遇到 5 日線、月線就失守，且交易量萎縮的的情況來看，市場信心與買氣有消退跡象，須留意先前漲多個股與權值股恐繼續遭資金提款。