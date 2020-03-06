電信三雄5G資費戰開打 中華電、遠傳祭出1399元就免費升級

5G 將在今年第 3 季開台，電信三雄資費戰提前開打，三家今 (6) 日皆宣布推出 5G 早鳥優惠方案，其中，中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 推出購買三星 Galaxy S20 5G 系列手機，搭配 1399 元以上資費，開台後享優先免費升級 5G ；而台灣大 (3045-TW) 則指定 4G 方案，5G 開台可轉優惠方案。

從三雄的資費來看，中華電與遠傳都祭出搭配三星 Galaxy S20 手機，可免費升級 5G 方案，而台灣大則是採優惠方案，同樣搭配 Galaxy S20 手機，升級 5G 後可享優惠與月租費減免。

電信三雄 5G 資費戰正式開打，遠傳表示，針對開台前來申辦 5G 手機的早鳥用戶，推出搶先免費體驗 5G 高速上網，搭配指定資費，即享 5G 優先體驗 12 個月；申辦 1399 以上方案，再享不加價，開台優先升級 5G 用戶。

遠傳強調，5G 上網免費體驗是指遠傳 5G 開台後，符合活動資格用戶，享有 5G 網路體驗 12 個月，體驗期間優惠內容及收費同 4G 合約及另享 5G 網速體驗。

中華電則推「5G Pass 體驗」及「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，在 5G 開台前，申辦三星 Galaxy S20 系列手機，搭配指定 4G 方案，可在開台後享不加價體驗 5G 網路 12 個月，此外，若是申辦「5G VIP Pass 自動升級禮遇」方案，月繳 1399 元以上，開台當天將優先升級成 5G 用戶。

台灣大指出，新申辦、攜碼、續約 1399 元 4G 指定專案，享價值 2500 元商品外，5G 開台後，可換約指定專案，再加碼送 2500 元的 5G 手機折價，此外，自 3 月 10 日起，申辦 1399 元以上 4G 資費方案，搭配三星 5G 手機 Galaxy S20 系列，除享 4G 換約 5G 指定專案外，換約後再享 5000 元月租費減免。