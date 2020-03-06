南韓反擊！下週一起取消日本免簽證入境效力

繼安倍政府昨 (5 日) 宣布對中國、南韓入境者實行離措施並取消其簽證效力後，據《韓聯社》報導，南韓外交部副部長趙世暎今 (6 日) 表示將暫停對日本公民的免簽證入境政策，隨著疫情延燒，兩國的外交爭端也逐日加劇。

趙世暎週五 (6 日) 召開記者會表示，將自下週一 (9 日) 起暫停日本免簽證入境效力，此外，政府還將對自日本入境的所有外籍遊客採取特別入境管制措施，再次重申對日本單方面宣佈的入境管制措施深表遺憾。

「令人難以接受的是，日本方面表現出不透明、消極的隔離措施，單方面針對我國公民採取更嚴厲的入境限制。」趙世暎稱。

此外，為回應日方限制南韓航班僅能降落東京成田機場和大阪關西機場的決定，南韓方面計劃在仁川或是首爾以西的金海或濟州島國際機場限制日本航班降落。

在日本宣布對中、韓的入境禁令與隔離措施後，南韓外交部今日上午表示，韓方多次呼籲日方慎重考慮，日方仍在沒有充分協商的情況下採取過分且不合理的措施，對此感到相當遺憾，強烈敦促日本重新審視這些措施，並在當晚召見日本駐韓大使富田浩司，就日本擴大入境管制提出抗議。

青瓦台今日稍早召開國家安全委員會常務會議後也對日方行動表達遺憾，並稱日本政府的限制意圖令人懷疑。