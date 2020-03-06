降息對抗疫情衝擊？分析師：效果恐不明顯

為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟所造成的衝擊，美國聯準會 (Fed) 於週二 (3 日) 緊急宣佈降息 2 碼，市場預期，聯準會在本月的利率會議中，將會進一步採取貨幣寬鬆政策，且有 80% 的可能性，將會再次降息 2 碼。

在週二 (3 日) 聯準會降息之後，Fed 聯邦基金利率降至 1.0% 至 1.25% 區間。

美國聯準會基準利率 (圖：Trading Economics)

儘管如此，卻有部份經濟學家及分析師認為，若欲藉由利率調降等貨幣寬鬆工具，以減輕疫情對於經濟所造成的衝擊，則效果將有限。

野村分析師表示，一般而言，在全球景氣面臨下行風險時，各國央行會透過積極的貨幣寬鬆政策，以維持經濟及金融市場的穩定性。但是，由於本次造成經濟衰退的主因和以往不同，因此，預期降息所能帶來的效用亦有限。

聯合銀行經濟學家 Chris Rupkey 表示，由於目前各國的基準利率已降至歷史低點，因此，就算進一步的調降利率，也難以刺激企業擴大支出及投資。

另外，部份經濟學家表示，針對本次疫情對於經濟所造成的損害，擴大政府支出等財政政策的效用將會較為明顯。

The Economist Intelligence Unit 首席經濟學家 Simon Baptist 表示，包括香港及新加坡等政府，針對在本次疫情中所受衝擊較大的產業，如：旅遊觀光業、酒店餐飲業等，已宣佈將實施紓困計劃，以協助這些產業渡過難關。

但是，Baptist 亦指出，並不是所有國家都有採取財政政策的空間，而比起亞洲國家，歐元區各國政府所能採取的規模便較為有限。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在週二 (3 日) 宣佈降息時表示，雖然調降利率並無法防止疫情的擴散，但預期對於刺激經濟的成長，將會有顯的效果。