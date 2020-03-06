政策利多期待牽動 法人仍看好新興股市長期趨勢

中國以外地區新冠肺炎疫情增溫，引發投資人對於全球經濟擔憂，聯準會降息雖引發對經濟前景的負面解讀，但亦強化其他國家寬鬆政策期待，多空消息牽動市場震盪幅度加大，新興股市週線上漲作收。法人認為，新興市場投資機會多元，短期不確定性不影響長期趨勢。

富蘭克林投顧表示，全球對於遏制新冠肺炎疫情擴散的政策推動，勢必對新興市場短期消費力道與製造業供應鏈產生一定程度的負面衝擊，然而，依照過去疫情影響經濟活動的經驗觀察，經濟活動趨緩、恐慌情緒衝擊金融市場的期間都是短期性的，官方往往也會祭出紓困政策來緩和經濟下行風險與對企業的衝擊，現階段已見包含聯準會、中國人行在內的多國央行採行更為寬鬆的貨幣政策，更具立即性效果的財政政策也陸續推出，整體評估疫情對經濟與金融市場的影響主要為短期性衝擊，隨著經濟活動回復，疫情對中長期經濟影響仍將回歸中性，新興市場長期前景仍是明確且正面的。

富蘭克林投顧認為，中國政府在經濟結構調整與穩定長期成長的努力也有看到成果，包含加速結構性改革，以及積極發展自身科技產品的供應鏈、冀望能取代美國產品，而 5G 即將商轉、預計帶來大量資本支出需求，加上人工智慧、機器人等創新應用，看好中國在新經濟領域的發展與投資機會，例如可能直接受疫情衝擊的消費產業對中國經濟的貢獻度增加，然而中國經濟結構已大幅轉型，線上零售、線上遊戲影音、線上教育或醫療等新企業營運模式，相較傳統零售產業其實較不易受疫情發展影響，預期中國在歷經這一段艱困的時期後，經濟體質將更有韌性。

新冠肺炎疫情在全球蔓延、拉美地區也陸續出現確診病例，富蘭克林投顧分析，在疫情緩和之前，需求擔憂將壓抑大宗商品價格，短線大宗商品價格疲弱對於拉美市場衝擊較大，幸而巴西稅改、外匯管理法案與國營企業民營化等改革仍持續進行中，下半年稅改法案可望有所進展，一系列的社經改革應能改善巴西長期經濟結構與財政體質，此外，巴西央行 2019 年以來快速降息至歷史低點，利率走低有利於企業獲利成長以及資金由債流向股市。

儘管新冠肺炎疫情不確定性仍高，實質經濟與企業受影響程度尚難評估，富蘭克林投顧指出，疫情對於實體經濟影響多限於短期，加上考量拉丁美洲景氣循環仍處中初期階段、全球主要央行與拉美多國央行政策寬鬆，有助於緩和該地區經濟下行風險，而市場亦期待以巴西為首所推動的退休金、稅改、民營化等重要改革能改善拉美地區投資與商業環境，進而提振經濟與企業獲利。

俄羅斯在 2024 年總統大選前預期政治情勢相對穩定，主要風險來自大宗商品價格波動與西方國家可能增加的制裁，然目前俄國財政及企業獲利已大為改善，加上許多俄羅斯企業積極提升股東價值、增加股利發放率，企業治理明顯改善，亦增加俄股對投資人的吸引力。

中東歐國家包含波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞則受到歐洲景氣影響較大，其中捷克具備開放經濟體與經常帳盈餘，為相對安全的新興國家；匈牙利經濟表現良好、但其結構性問題持續累積，不過短期展望不至於受影響；土耳其企業則面臨國內需求疲弱與借貸成本增加等挑戰，幸而通膨已見改善；儘管各國均有其挑戰，然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢，評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。