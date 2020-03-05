〈每日外資外匯觀點〉加拿大跟進降息 加幣兌美元承壓更重

美國聯準會日前宣布緊急降息，美元指數跌深後彈升，周四來到 97.3432 附近；周三公布的「小非農數據」優於預期、美國 2 月 Markit 服務業 PMI 終值下滑至 49.4，符合初估與預期，暗示美國在近期疫情引發衰退擔憂前的經濟表現強勁。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文認為，聯準會緊急降息 50 個基點並不足以支撐市場，尤其在一部分美債殖利率創下歷史新低的情況下，美元反彈仍然疲弱。

歐洲央行現在的存款利率為 -0.50%，歐元區貨幣市場反映，歐洲央行有 90% 的機率在下周將存款利率下調 10 個基點，在聯準會降息幅度可能大於歐洲央行的情況下，歐元兌美元開始走強；而且聯準會降息對美元兌日圓的走勢尤其不利。

聯準會降息 50 個基點後，美銀美林研究團隊表示，聯準會此波降息似乎激進且有力，預估上半年將累計降息 100 個基點。目前市場對三月再次降息的押注已經超過 70%。

美元兌加幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大央行跟隨美國聯準會降息腳步，將指標利率調降 50 個基點至 1.25%，並準備在必要時再次降息，不過，同樣降息 50 個基點，卻使得加幣兌美元再度承受壓力。

美銀美林同時也指出，加拿大和全球經濟成長的前景已經持續受到疫情影響，衰退風險升高，並可能觸發美國與加拿大經濟分歧擴大，使得加幣利率受到影響，從而推升美元兌加幣，預期未來幾個月內可能升破 1.35。