〈每日外資外匯觀點〉降息既緊急又意外 美元反彈有氣無力

鉅亨網編譯陳世傑 2020年3月4號15點4分

美國聯準會 (Fed) 為應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，緊急降息 50 個基點，10 年期美債殖利率史上首次跌破 1%，美股三大指數均暴跌近 3% 市場避險情緒升高，周三金價一度漲到 1650 美元，美元指數則微幅反彈至 97.25 附近。市場普遍預期加拿大央行也將跟隨美國的腳步降息，降幅同為 50 個基點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

2008 年金融危機以來，聯準會首次在例會之外宣布降息，資金更加流入美債市場，10 年期美債殖利率周二跌破 1% 後，周三亞洲盤交易時間，進一步跌到 0.972 歷史新低；30 年期美債殖利率創下 1.601% 的歷史新低；2 年期美債殖利率持續走低到 0.661。

聯準會宣緊急降息後，美元指數短線急跌，一度跌破 97。原本就預期聯準會第一季降息 50 個基點的 Danske 銀行表示，聯準會必然決議降息並不足為奇，但在會議前緊急降息，就讓人意外了，預期經濟局勢在轉好之前，可能還會變得更差， 目前看不出任何理由不會進一步降息。

Danske 分析師表示，聯準會因應疫情對經濟發展的影響啟動緊急降息 50 個基點後，隨後的降息仍會相當迅猛，預定的三月 18 日政策會議將再降息 25 個基點，接著最快在四月會議上會再降息 25 個基點。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表示，聯準會降息 50 個基點早在該行預期之中，但距離本月的政策會議只有兩周左右的時間，但聯準會竟然等不及降息，顯示聯準會對目前形勢憂慮的程度。

CIBC 原先預期加拿大央行周三將降息 25 個基點，在聯準會降息後，也調整預期加拿大央行降息幅度擴大至 50 個基點。