泰碩VS聯鈞 中國新基建全解析

各國央行紛紛祭出寬鬆政策，以對抗新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，為股市注入更多流動性，台股跌勢也已初步止穩。萬寶週刊王榮旭分析師指出，接下來可關注大陸 5G 建置的增溫，將讓台灣相關供應鏈連帶受惠。

FED 降息帶來利多 聰明資金進場卡位高價股

萬寶週刊王榮旭分析師表示，新冠肺炎蔓延的不確定性衝擊全球經濟，各國政府一方面要防疫、一方面也要振興經濟，週二時美國、澳洲以及馬來西亞相繼祭出降息措施，週三加拿大也降息兩碼，降息對於股市來說，一來有助於信心的回復，二來在疫情回穩之後，將加速讓資金往股市回流，對於行情來說是利多。

去年美中貿易戰利空爆發讓 FED 降息三次，結果去年道瓊指數在利空之中大漲了 6000 多點。FED 在非例會時緊急降息，就有人擔心狀況猶如 2008 年金融海嘯時一般，但事實上從 2000 年以來，FED 意外降息後台股並非一面倒地下跌，而是有漲跌互見的情況，所以不用自己嚇自己。

台股大盤從 11050 點短線上來已經連三根紅棒，技術上有初步止穩的味道。今天有超過 500 元以上的超高價個股，像是信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 (4966-TW)、鈊象 (3293-TW)，皆出現大漲走勢，這是聰明錢進場的訊號。

中國大陸推 5G 基建救經濟 相關設備廠受惠

萬寶週刊王榮旭分析師指出，下一波主流股股價也已經漸漸冒出頭，例如散熱模組的泰碩 (3338-TW)、光通訊的聯鈞(3450-TW)、銅箔基板的聯茂(6213-TW) 等等。

大陸為了避免通貨膨脹，降息並不是首選，最有可能是推基建來挽救經濟。大陸推基建將不同於以往，在「量」的部分著力，受惠的也不再是鋼筋水泥等原物料股；大陸新的基建力推 5G 新一代網路平台，帶動的是「質」的成長，大陸政治局也要求加快 5G 網路及數據中心這些新基建設施的建設速度，這讓 5G 基站布建不但不會因為疫情而延緩，反而會加速。

泰碩是中興基地台散熱模組的主力供應商，中興 5G 基站市佔率大約 30%，泰碩將出貨整組的室內及戶外基站，或是單體散熱元件，單價比過去的 4G 倍數成長。去年底已經開始出貨，今年元月單月的 EPS 公布出來，達到 0.38 元、年增七成，可見中國加速 5G 基站布建，對於泰碩帶來的效益不容小覷。

另外，光通訊設備雷射封裝廠聯鈞，今年成長動能除了來自 3D 感測的需求之外，就是 5G 基站用的雷射，受惠中國 5G 基站建置程度不小，這一波聯鈞的股價也已經領先大盤創了波段新高。

接著就要留意股價也逼近前波高點的銅箔基板，如台燿 (6274-TW) 以及聯茂(6213-TW)，因為 5G 為了實現高頻高速的要求，電子機材必須要升級，5G 基站傳輸資料大幅增加，因此衍生更高層級以及更高單價的高速電路板需求，銅箔基板也必須要升級。

聯茂在中高階的產品技術逐漸趕上歐美大廠，但是成本卻相對具有優勢，估計今年全球市佔率可望挑戰到雙位數以上，今年 EPS 估計上看 11~12 元，因此聯茂成為投信認養的對象。

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