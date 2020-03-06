降息後美元持續疲軟 市場後市論調不一

美元在 2 個月的強勢後，近期聯準會 (FEd) 的無預警降息，使得美元出現劇烈變動，對於未來美元走勢市場論調兩極化。

投資銀行中，加拿大帝國銀行 (CIBC) 與德意志銀行 (Deutsche Bank) 認為，降息預期將使美元持續走弱，而小摩 (JPMorgan) 與高盛 (Goldman Sachs) 則認為美元仍存避險因子，因此仍具支撐力道。

本周 Fed 無預警降息後，市場認為，Fed 相對於其他國家可能會實行更多的降息，因此將使美元更為承壓，週四 (5 日) 美元兌日圓跌破 6 個月新低。

加拿大帝國銀行 (CIBC) 外匯分析師表示，無預警降息加強了原本的美元熊市預期。

此外，德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師也認同此一論調，並表示降息預期將使更多投資人獲利了結，而加強疲弱力道，因此建議短期間持有歐元、日圓，與瑞士法郎相對較佳。

然而，小摩 (JPMorgan) 分析師則認為美元下滑的空間估計有限，根據歷史數據顯示，以往全球同步採寬鬆政策的期間，往往有利於美元走勢，以 2011 年歐債危機為例，聯準會與全球共同推出紓困措施時，當年 12 月彭博美元指數上漲了 1.7%。

而高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為，金融市場出現高度波動時，引發的風險趨避常推升美元有更好的表現，此外，日歐兩國降息空間已所剩無幾，且開發中國家仍有許多降息空間，認為美元仍有支撐，因此仍看多美元。