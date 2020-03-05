印度盧比陷恐慌性貶值 分析師：免驚! 央行有4370億美元銀彈

印度武漢肺炎疫情急遽升溫，導致印度盧比陷入恐慌性貶值，過去一週以來貶值逾 2%，淪為亞洲本月迄今表現最差貨幣，但有分析師表示，印度央行去年外匯存底增幅傲視亞洲國家，銀彈充足，要讓盧比止跌不是難事。

彭博彙整的資料顯示，印度央行去年外匯存底增加 640 億美元，今年截至 2 月 21 日為止又提升 180 億美元，如今坐擁 4370 億美元。

對照其他亞洲國家，中國去年的外匯存底增加 350 億美元，印尼、馬來西亞各增加 85 億美元、22 億美元。

印度盧比在截至週三 (4 日) 的五個交易日累計貶值 2.1%，本月迄今的表現在亞洲貨幣中吊車尾。不過 Edelweiss Securitie 外匯主管 Sajal Gupta 說，印度央行有龐大外匯存底，銀彈足夠，能夠輕鬆止住盧比跌勢，盧比現在屬於恐慌式反應。

印度盧比走勢 (紅) 和印度央行外匯存底變化 (黑)。(來源: Bloomberg)

孟買兩位不願具名的交易員透露，國營銀行在週三代央行賣出美元。盧比對美元當日升值 0.1%。

花旗銀行週三表示，盧比對於疫情似乎反應過了頭，建議買進看多盧比的選擇權。策略師 Gaurav Garg 說，印度和全球供應鏈的關聯度有限，而且隨著疫情影響經濟活動和商品價格，經常帳逆差可能縮小。

但也有分析師仍看衰盧比後市，ING Groep、Anand Rathi Shares and Stock Brokers 都認為盧比賣壓沉重，原因是疫情快速傳播，而且外資正在撤離印度資產。

印度目前新型冠狀病毒確診病例數累計 29 例。印度衛生與福利部今 (5 日) 證實，印度線上支付公司 Paytm 一名員工確診，且出現社區傳播病例。

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