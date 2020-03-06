中國院士：武漢新增病例三月底有望降至零 

根據中國官方《人民日報》報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，截至 2 月底，湖北省以外其他地區的新增病例基本上已降至零，由演變的疫情資料研判，他預估湖北省的城市將在 3 月中旬達到此一目標，而疫情的中心大本營武漢，有望在 3 月底讓新增病例「清空至零」。

前週一中國新增病例為 125 例，而週二新增病例為 119 例。顯示過去幾日來，中國境內新增病例有下降趨勢。

除武漢外，湖北省新增確診病例連續七天保持個位數，本週三湖北省僅通報了 3 起新增確診病例，而湖北以外有 5 宗新增確診病例。

中國湖北省武漢週四 (5 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 4 日中國新增確診病例為 139 例，新增死亡病例為 31 例，其中武漢就佔了 23 例。

而位於武漢以南的小城市赤壁宣布，截至 3 月 4 日，赤壁市已有 19 天沒有通報新增確診病例。

該城將在週五早上清除路障，並恢復其轄區內的交通，部分原因是為了春季耕作，不過赤壁市與湖北其他縣市之間的交通仍然被禁止。

赤壁市位於湖北與湖南的南部邊界，該城是湖北省首批放寬城內交通限制的城市之一。

張伯禮表示，目前海外新增確診病例數已超越中國新增總數，尤其是義大利、南韓和伊朗。美國疫情也持續擴大，已有三州進入緊急狀態，死亡人數飆升至 11 人。

他說道：「已經呼籲中國政府對所有來自美國地區的人實施 14 天檢疫隔離」

截至 3 月 4 日止，中國累計確診病例為 80409 例，累計死亡病例則為 3012 例。