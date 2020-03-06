〈能源盤後〉俄不點頭 OPEC擴大減產150萬桶恐成泡影 Brent創2017年最低收盤價

週四 (5 日) 交易，原油期貨價格下跌，Brent 原油更創下 2017 年以來最低收盤價。

OPEC 建議其成員和會員國每日擴大減產 150 萬桶，以舒緩武漢肺炎 (COVID-19) 對需求端造成的衝擊，但市場對非成員國俄羅斯的合作表示懷疑。

根據週四 OPEC 維也納會議後的新聞發佈會，OPEC 建議週五將召開會議的 OPEC + 延長現行減產協議至今年年底，現行減產協議為每日減產 170 萬桶 (相較 2018 年 10 月的產量基準)，原定 3 月底到期。

此外，OPEC 還建議再擴大減產 150 萬桶 / 日，原本擴大減產的建議是到 6 月底，但經過進一步協商後，同樣將擴大減產協議延續至 2020 年底，其中 OPEC 負擔每日擴大減產 100 萬桶，而 OPEC+ (主要為俄國) 負擔每日擴大減產 50 萬桶。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 認為，「如果俄國同意承擔此減產規模的 1/3，那麼市場能在第二季達到平衡，因此 WTI 原油價格會穩定在 50 多美元低位。」

「倘若俄國不同意，那麼可預期 OPEC 也會拒絕再擴大減產，如此市場將供應過剩，在此情況下，原油將難以找到底部且將自現行水準大幅下跌。」

「如果俄國不參與，OPEC 減產行動沒有中間地帶。」

OPEC + 預期本週五宣布最終決議。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 88 美分或近 1.9%，收每桶 45.90 美元，為本月迄今最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下滑 1.14 美分或近 2.2%，收每桶 49.99 美元，為 2017 年 7 月 24 日以降最前月契約的最低收盤價。

最初 OPEC 擴大減產的提議讓原油獲得支撐，但隨後失去動力，因為 OPEC 關鍵盟友俄羅斯尚未表態支持擴大減產。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，「這是 OPEC + 的關鍵時刻，俄羅斯若堅不加入，恐讓油價下墜至金融危機低位。這回武漢肺炎對需求端的破壞程度勝過 2007-2008 年時期，所以 OPEC + 談判如果破局，原油價格就會再次崩跌。」

《華爾街日報》報導，俄國原則上同意擴大減產，但尚未批准具體數據。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，OPEC 建議擴大減產 150 萬桶，「這看起來像是意外利多 (高於預期的 100 萬桶)，但俄國上個月就不願意接受擴大減產 60 萬桶的提議，所以他們仍不可能有意願承擔這份非 OPEC 成員的減產義務，即每日減產總量 50 萬桶。」

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 1.5218 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 1.4885 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3%，收每百萬 Btu 1.772 美元。

EIA 週四公布，上週 (2/28 止) 國內天然氣供應量下降 1090 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期天然氣供應量下降 1050 億立方英呎。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「近期天氣狀況持續偏向空頭，估計未來 2 週整個美國都較正常情況溫暖。隨時間過去，美國可能會以近期記憶中最持續溫和漲幅來結束冬季暖氣需求，打擊已經看空的天然氣市場。」