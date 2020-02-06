威剛1月營收創8個月來新低 看好Q1價格是全年低點

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 1 月合併營收 18.81 億元，月減 24.18%，年減 10.17%，為近 8 個月低點。威剛認為，今年記憶體供不應求趨勢不變，武漢肺炎因素屬心理層面影響，整體需求並未降低，看好記憶體價格將逐季走揚，而隨著 2 月起工作天數恢復正常，營收也將逐月增溫。

威剛指出，1 月受到農曆春節假期影響，不過，受惠 NAND Flash 價格及需求持續看漲，1 月 NAND Flash 產品營收仍較去年同期成長逾 2 成，SSD 產品營收年增 27%，單月產品比重達 31.09%。整體而言，1 月 DRAM 產品比重回升至 40.94%，非 DRAM 產品比重為 59.06%。

從記憶體價格來看，威剛董事長陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明，造成恐慌，但今年記憶體供不應求趨勢不變，樂觀看好價格逐季走揚，從今年全年來看，第 1 季價格將是全年低點。

陳立白強調，在各國政府積極防治疫情蔓延下，武漢肺炎對全球記憶體產業帶來的影響將屬心理層面，整體需求並未因此降低，短期內中國消費性市場雖將受到壓抑，但遊戲機和電競需求將大增，全年供給吃緊走勢將持續。

陳立白並說，將在最適時機持續提高庫存水位，因應後續 5G、資料中心需求起飛準備。且隨著 2、3 月工作天數恢復正常，營收也可望逐月升溫。