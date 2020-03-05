〈台灣大法說〉回擊遠傳嗆電信只剩雙雄說 林之晨：頻譜多寡與市占率無關

台灣大 (3045-TW) 今 (5) 日舉行線上法說，針對未來 5G 布局與電信三雄將成兩雄一說，總經理林之晨表示，台灣大預計今年第 3 季開台，不過，消費者轉換 5G，是為了提升網路使用體驗並非速度，因此，頻譜多寡與市占率無關。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪日前指出，從 5G 頻譜競標結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能將走入歷史，畢竟取得 80MHz 以上的業者只有兩家。

對此，林之晨認為，同業試圖營造出頻寬數量等於市占率的氛圍，但若以過去 4G 經驗來看，當頻寬價格高，拿到越多頻寬只會拖累利潤，頻寬占有率將會低於市占率。

此外，多數消費者會使用 5G 網路，不會只在乎速度，而希望能有更好的使用體驗，因此，頻寬多寡、傳輸速度跟市占率，不能畫上等號。

林之晨強調，台灣大取得 3.5GHz 頻段、共 60MHz 頻寬，28GHz 頻段取得 200MHz 頻寬，是最佳組合，除未來發放執照後 20 年，5G 頻譜標金與資本支出會是三大電信商中最低，也不會有頻譜資源未充分利用的疑慮。

台灣大與南韓第一大行動通訊業者 SK 電訊 (SK Telecom) 簽署 2020 合作備忘錄，合作項目包括 5G 網路建設、網路效能提升、技術轉移等，林之晨指出，SK 電訊是首個 5G 開台業者，台灣 5G 市場經營發展，也將參考 SK 電訊作法。