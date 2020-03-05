美股何時觸底？ 星展：先看恆生國企指數

受武漢肺炎疫情影響，美股走勢劇烈震盪，投資人摸不著多空頭緒，星展銀行認為，未來數周成熟股市走勢將與恆生國企指數走勢相近，投資人不妨可留意中國確診病例與疫情變化，判斷美股走勢。

美股上週歷經單週暴跌逾 3500 點，本週又有聯準會意外降息、民主黨總統初選等因素影響，昨 (4) 日在民主黨候選人拜登逆轉勝出後，激勵道瓊工業指數大漲 1200 點，帶動美股收紅。

面對美股上沖下洗，投資人不免疑惑市場究竟何時觸底？星展銀行認為，想要知道美股走勢不妨先觀察恆生國企指數，其中 S&P 50 走勢可能隨恆生國企指數 HSCEI 連動。

星展銀行指出，預期未來數週成熟國家股市走勢可能隨恆生國企指數走勢移動，原因在於疫情爆發的中心中國，新增確診病例數似乎已達巔峰，而過去數週，恆生國企指數走勢隨著新增確診病例數量變動，預期未來數週成熟國家股市的走勢可能與恆生國企指數的走勢相近。

目前中國製造業活動逐漸恢復正常，出現極端供給面衝擊的可能性很小，部分中國生產活動已逐漸恢復正常，像是蘋果最大代工廠鴻海目前的產能為季節性產能的 50%，預估到 3 月底產能將恢復正常。

星展銀行表示，市場通常對負面消息會有過度反應，根據合理的基礎假設，並認為股市目前可能離底部不遠研判，目前股債價格已反應未來數月經濟疲弱的預期，舉例來說，中國製造業採購經理人指數下滑至 35.7 的低點，但中國股市卻反應平淡，證實股價已反應疫情影響的論點。