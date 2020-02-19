【馮冠華專欄】繼續建議均注進場2020年的概念股

馮冠華 2020年2月19號7點56分

2 月 19 日推介 - 丘鈦科技（1478）

1）上日港股市況總結：恆指週二低開低走，指數以 27766 點開出，下跌 194 點；及後的走勢維持疲弱，午後在滙豐（5）績後受壓下，最多曾下跌 464 點，低見 27496 點，最終以 27530 點收盤，下跌 429 點。成交金額按日上升約 6% 至 1014 億。港股通南向維持淨流入，金額按日減少約 18% 至港幣 26 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額更高達人民幣 54 億。藍籌只有金沙（1928）微升和吉利（175）持平，其餘 48 隻全部下跌。



板塊方面，紙業股表現突出，而網上醫療及物管股表現也不俗。做空方面，比率回降至 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 51:49，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 55:46。重貨區方面，熊證仍在 28200-28249，牛證也不變在 27450-27499。恆指夜期報 27438 點，下跌 78 點，低水 182 點。港股 ADR 下跌 151 點，相當於恆指 27379 點。

簡評：雖然上證昨天能反覆微升，但港股卻毫不領情，整天沽壓沉重，更曾一度跌進牛證重貨區 27450-27499。恆指週一突破 28000 點而未能企穩，彷彿已為昨天的下跌埋下伏線。跌市的原因，綜合市場解説，可歸咎於美國擬對中國發起新一輪技術限制、蘋果公司的收入不符預警、盤中人民幣離岸價跌穿七算、道指期貨下行、人行澄清調整房地產信貸相關考核指標的說法不屬實，以及滙豐中午公佈業績遜預期及暫停回購兩年。讀者可能會擔心，昨天的下跌，是否代表港股反彈浪已終結？

筆者覺得上述列出的原因，若是單一事件，破壞性應不會太大；但不幸的是在同日出現，而且負面消息一面倒，破關不成觸發獲利盤湧現，這可解釋昨天一些近日的明星股及高貝塔股，跌勢頗急的原因。從大市成交金額看，雖然重返千億，但也不算是大戶離場訊號。



另外，跌市的幅度或許也被屠牛操作所放大。細看上述的原因當中，應以中美可能發生的科技戰最為可懼，其他的，包括滙豐遜於預期的業績，均不算太意外。至於科技戰，茅頭又是指向華為，筆者感覺可能是民主黨玩弄把戲，把難題加給川普。中央政府的對策，必定要加快科技產業鏈全面國產化，晚上看到中芯（981）購置用於生產晶圓的相關機器公告，正是朝着這方向進發。經過貿易戰的經驗，筆者認為暫時不用太擔心，不利美股的事情，在大選前川普亦未必會妥恊，靜待事態發展吧！

由於上證表現強勁，疫情亦似變好多於變壞，頑固的筆者不認同昨天港股的下跌是轉勢，繼續建議均注進場 2020 年的概念股，但恆指甚有機會先屠牛後才回穩，27400 點以下進場較合適。至於今天推介，建議丘鈦科技（1478），公司不是蘋果供應商，剛公佈的 1 月數據也理想，昨天股價在低位有不錯支持。同樣地，舜宇（2382）是昨天表現最差藍籌，似乎沽壓過了火。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指曾下跌 166 點或 0.56%，標指下跌 0.29% 但納指則上升 0.02%。十年期債息在 1.559%，美滙指數在 99.45，紐約期油報 52.12 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：九倉（4）發盈警，預計去年度純利按年下跌約 50%，主因內地發展物業根據現行市況評估的可變現淨值，可能產生的減值虧損而作出撥備。

中芯國際（981）公布，擬斥資約 6 億美元（約 48.8 億港元）向泛林團體購置用於生產晶圓的相關機器，以擴大產能。泛林團體及其最終實益擁有人為獨立第三方。中芯表示，公司為中國內地最大的集成電路製造商，購置器材是為了應對客戶的需要。公司將擴大其產能、把握市場商機及增長。董事認為，購買單條款公平合理，符合公司及其股東整體的利益。

4）新股訊息（信報）：從事證券交易、配售及包銷的富石金融（02263）今天上市，其暗盤價收報 0.58 元，較招股價 0.5 元，升 16%。

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