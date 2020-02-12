〈美股盤後〉鍾南山估武漢肺炎四月落幕 標普那指連二日刷新高 (圖片：AFP)Tag世界衛生組織CDC美股盤後標普那指費半鮑爾聯準會新冠肺炎新冠病毒新型冠狀病毒武漢肺炎中國美國<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCKAMDUSS:AMD:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK美光USS:MU:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCKUnder Armour Inc. Class AUSS:UAA:STOCKT-Mobile US Inc.USS:TMUS:STOCK斯普林特公司USS:S:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK延伸閱讀欲知中國返工率？這項指標或值得參考新冠肺炎爆發至今 習近平為何沒去武漢？世衛：中國境外案例是星火 恐將燎原反壟斷調查再起！五大科技巨擘披露十年未公開併購