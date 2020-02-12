新冠肺炎正名COVID-19 世衛：18 個月後誕首支疫苗

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年2月12號7點54分

世界衛生組織週二 (11 日) 宣布，新冠肺炎正式命為 COVID-19，18 個月後將誕生首支疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 週二正式將新冠肺炎的英文名稱定為 COVID-19，CO 代表冠狀，VI 代表病毒，D 代表疾病，19 代表於 2019 年發現。

早前世衛的《新型冠狀病毒最新疫情報告》中，建議命名為「2019 新型冠狀病毒」（2019 n-CoV）。

中國官方上周六 (8 日) 將「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文簡稱 NCP。

WHO 舉行新冠肺炎論壇週二登場，約四百名專家齊聚瑞士日內瓦針對新冠肺炎篩檢、診斷、疫苗及藥物進行討論，台灣專家將以台北 (Taipei) 身分線上參與。

中國衛健委表示，湖北以外地區新增確診已經連續七天下滑，中國疫情呈現下降趨勢。

中國傳染病學專家鍾南山週二 (11 日) 接受外媒專訪時表示，基於預測模型，中國新冠肺炎將於本月下旬出現高峰，疫情有望 4 月終結。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 卻不如此樂觀，譚德塞稱，新冠肺炎疫情對全球威脅可能比恐怖主義更嚴重。

譚德塞坦言：「說實話，與任何恐怖襲擊相比，冠狀肺炎在引發政治、社會和經濟動盪方面的作用更強大。全世界必須清醒過來，將其視為頭號公敵。」

譚德塞還表示，目前仍在研發疫苗，尚未出現有效診療方法，最快 18 個月後將誕生首支疫苗。

譚德塞週二表示，18 個月後將誕生首支疫苗。(圖片：AFP)

世界衛生組織官員，新冠病毒於中國武漢的一個海鮮市場中發現，可能來源於蝙蝠，經由其他中間宿主傳給人類，科學家們正在對各種動物進行測試。

世衛發言人沙伊布 (FadelaChaib) 表示，世人對冠狀病毒的了解仍處於早期階段，現在無法完全了解病毒的潛伏期會持續多久。

截稿前，中國已確認 44388 例確診病例，疑似 21675 病例，死亡攀升至 1111 例，疫情擴及中國全境。

除了中國外，全球其他 25 個國家皆有確診病例，美國新增 1 確診，累計 13 例，德國新增 2 起累計 16 例，台灣維持確診 18 例。