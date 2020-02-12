1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
國際股
美股
貝佐斯11日來出售近41億美元亞馬遜持股
鉅亨網編譯許家華
2020/02/12 09:09
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
貝佐斯11日來出售近41億美元亞馬遜持股（圖片：AFP）
Tag
亞馬遜
貝佐斯
拋售
持股
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關個股
亞馬遜
USS:AMZN:STOCK
相關新聞
1.
【遠東銀】英貿易數據佳，激勵英鎊回升！
09:12
2.
【日盛投顧】盤前分析
09:04
3.
波羅的海指數徘徊近4年低點 新冠肺炎疫情仍是重大威脅
08:17
4.
【馮冠華專欄】大膽估計仍會繼續挾空屠熊
07:53
5.
波音1月未獲新飛機訂單 財務壓力加大
07:04
6.
〈美股盤後〉鍾南山估武漢肺炎四月落幕 標普那指連二日刷新高
06:44
7.
反壟斷調查再起！五大科技巨擘披露十年未公開併購
05:42
8.
3分鐘掌握：新冠肺炎衝擊那些「高度倚賴中國」的國際巨頭？
01:52