〈台股盤前〉肺炎疫情持續衝擊復工進度 短線恐持續震盪整理

新型冠狀病毒肺炎 (簡稱新冠肺炎) 持續延燒，中國各大城市預計今 (10) 日起將陸續復工，但供應鏈、員工返工狀態仍不明朗，加上上周美股四大指數同步走跌，其中費半大跌逾 2%，法人認為，復工進度仍不明朗，短期需慎防大幅震盪整理。

美股四大指數上周五 (7) 日收盤表現，道瓊指數下跌 277.26 點或 0.94%，收 29102.51 點；那斯達克指數下跌 51.64 點或 0.54%，收 9520.51 點；標普 500 指數下跌 18.07 點或 0.54%，收 3327.71 點；費城半導體指數下跌 45.28 點或 2.37%，收 1864.36 點。

中國各省預計今起將陸續復工，但陸續有供應鏈宣布進一步延後開工，市場擔憂受疫情衝擊，鴻海恐無法順利完全復工，電子代工廠和碩、廣達、仁寶、緯創、英業達同樣不樂觀，因多數代工廠仍以中國為主要生產基地，但受封城、員工復工、供應鏈狀態不明朗，將衝擊 2、3 月業績，營收恐減逾 3 成。

肺炎疫情持續升溫，湖北省延後復工至 14 日後，衝擊當地記憶體、面板廠，市場傳出，因當地產能短時間仍無法需求，恐讓面板報價本月大漲，研調機構就預期本月將上漲 2 美元以上，而台廠友達、群創受惠轉單程度可望加大，記憶體華邦電、旺宏，同樣因 DRAM、NAND Flash 供應吃緊可望受惠。

另一方面，太陽能原料所需的單晶矽晶圓、玻璃，受交通管制、延後開工供給吃緊，也掀起客戶端掀起搶購潮，多數下游電池模組廠庫存恐到本月見底，影響營運，而供應相關原料的上游廠商，聯合再生、元晶、茂迪等，持續關注原物料供應狀況，並採取惜售計畫、醞釀漲價。

法人表示，台股近期補跌壓力大，受疫情影響中國復工困難、消費性電子需求持續下滑等，衝擊元月、2 月營收表現，需持續關注中國復工情況，短線慎防大幅震盪整理。