三大法人同步賣超135.54億元單周最多 外資低接面板、代工族群

台股今 (7) 日下跌逾百點，三大法人同步賣超 135.54 億元，為近 1 周來單日最大賣超，外資期現貨站在賣方，不過逆勢低接面板相關的友達、群創、彩晶，以及代工廠鴻海、緯創、英業達等，另外，聯電及原相也獲外資及投信同步加碼。

今日自營商賣超 27.12 億元、投信賣超 19.86 億元、外資賣超 88.54 億元，外資期貨淨多單減少 950 口，降至 3.6 萬口，期現貨同步站在賣方。

觀察今日外資買超個股，主要集中在面板以及代工廠相關族群，其中買超友達 1.44 萬張最多，群創 2049 張、彩晶 1447 張；代工廠族群方面，外資買超鴻海 3669 張、緯創 3295 張、英業達 2768 張、仁寶 1878 張、廣達也有 721 張，代工五虎中僅和碩遭到外資賣超。

另外，外資今日也大買聯電 8982 張、聯發科 2872 張、智邦及凌華均超過 1700 張、原相、正隆也獲外資加碼。

外資賣超最高則為富邦 VIX 2.98 萬張、台灣 50 也被賣 5624 張、個股方面，則賣超旺宏 1.36 萬張最多，其次為玉山金、開發金、台新金等金融股，還有晶電等個股。

至於投信今日買進及調節個股也與外資相近，同步買進友達 8772 張、聯電 4782 張、原相 3223 張、群創 1495 張；同時賣超旺宏 1.13 萬張、晶電 1592 張。