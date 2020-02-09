武漢疫情延燒中國生產復工時程恐延後 考驗代工廠產能分配能力

中國新型武漢肺炎疫情持續延燒，雖然中國 10 日起將正式復工，但外界認為疫情仍不明朗，復工仍有難度，供應鏈斷鏈問題恐持續，而復工延期也將考驗代工廠訂單與產能分配調度能力，其中蘋果 iPhone 主力代工廠為鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)，若中國復工時程再延期，各家如何滿足客戶需求，成上半年一大考驗。

外電報導，鴻海深圳廠已被當地政府要求暫緩復工，加上杭州、鄭州日前也宣布半封城，因此明日復工產能能否全面恢復仍有變數，鴻海聲明強調，集團在全球都具備生產工廠，將配合當地政府防疫工作，並做好復工準備，目前未收到任何客戶提早復工生產要求。

和碩同是蘋果代工廠之一，中國廠區遍及蘇州、重慶、昆山、上海等地，目前皆預定 10 日復工，能否順利復工，也影響今年蘋果訂單分配；相比之下，緯創 (3231-TW) 在印度生產，影響將相對有限，而中國廠區也將配合政府延後復工。

雖然鴻海、和碩等全球皆有布局，但受到供應鏈、生產效率等因素影響，多數廠商仍以中國為主要基地，因此在蘋果今年新機的生產要求下，各家如何調整產能，成為上半年重要考驗。

不只手機，中國也是全球筆電生產重鎮，疫情持續延燒，筆電出貨也面臨延期，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩、緯創、英業達 (2356-TW) 等也都將受到影響。

觀察其他代工廠在中國的布局狀況，廣達、緯創、英業達、仁寶分別在昆山、上海、重慶、蘇州、南京、成都等地設廠，目前暫定 10 日復工，惟仁寶傳出昆山廠將自行延後一周至 17 日復工，隨著復工時程影響營運，將加速代工廠全球布局進度。

去年貿易戰，代工廠就啟動全球產線調整計畫，擴大布局東南亞市場，除回台投資外，廣達鎖定泰國，緯創、仁寶同步拓展越南，英業達則加大馬來西亞生產據點，和碩擴大印尼也評估在越南設廠，這一波疫情可望再推進產能布局進程。