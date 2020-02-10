【群益金鼎證券】群益權證週報－創新高的美股是好事還是壞事？

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部門

美元、美股超強表現，股市信心令人費解

美股在 2020/2/3~2/7 這週啟動了一場創新高之旅，即便 2/7 出現拉回，但強勁的美元仍然令人肅然起敬。從市場互動的觀點可發現美國公債市場，長債殖利率波動變大，拆款利率限制了短券空間，黃金、日圓、債券與油價表現出一定的互斥性，也對美股強勁市場信心感到錯愕。

權證市場人氣明顯回升，但拋補速度快

權證市場該週的週轉率維持在 7 成以上，顯示投資人回頭進場交易意願上升，但拋補速度較快。認購 2/6 加碼 28 萬張，但 2/7 隨即拋出 30 萬張，使得一度回升到近 42 億的市值又降回到 37 億以下，但較前週總市值仍增加了 3.81 億。市場雙向加碼，認購權證加碼 26 萬張，權利金增持 0.55 億；認售權證加碼 22 萬張，權利金增加 1.64 億，合計看空 1.1 億，權證總權利金加碼 2.2 億，整體市場以認售權證比重較為提升。

成交占比超過 1% 標的中，華新科 (2492-TW)、大立光(3008-TW)、環球晶(6488-TW)、緯穎(6669-TW)、國巨(2327-TW) 與旺宏 (2337-TW) 成交占比上升，奇力新 (2456-TW)、友達(2409-TW) 與牧德 (3563-TW) 的成交占比突破 1%，強勢股與交投表現具一定關聯性，同時市場透過指數與台積電 (2330-TW) 相關權證押注方向的需求在指數反彈後下降，擴散到其他標的。

技術面與防疫訊息衝突下，權證反而是更好的工具

技術面的觀點不可能無視美股的創新高，然而現實上防疫新聞占據了閱聽空間，不確定性高度存在於生產與貿易層面，消費部分已然明確受影響，特別是目前經濟數據多屬事件發生前的統計，影響仍待觀察，大陸復工狀況同樣值得留意。陸股目前在破線後存在高波動下的反彈，台股則仍受制於季、月線，因而以偏向市場波動擴大或日中振幅放大下的操作預期。現階段，權證對於投資人而言，只要盤中買賣價差合理，仍是較佳的操作工具。