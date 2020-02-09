中國復工仍有變數、台積電營收、科技廠法說 本周重要大事預告

中國各省下周將陸續復工，但隨著肺炎疫情、群聚感染風險升溫，復工進度仍充滿變數，晶圓代工龍頭台積電 10 日將公布元月營收，市場預期，7 奈米需求維持高峰，營收將優於往年同期，而受新型冠狀病毒肺炎影響，科技廠本周接棒法說，預料將聚焦供應鏈斷鏈議題，以下是本周重要大事：

中國各省陸續復工充滿變數 疫情防控成考驗

受新型冠狀病毒肺炎疫情，中國政府宣布延長春節假期、延後復工，超過 70 座城市宣布封閉式管理，湖北、江西、安徽、遼寧等省分更宣布封城，迎來下周一 (10 日) 預定開工日，包含人員返工、疫情防護仍有考驗，都讓復工充滿變數。

因應復工，包含鄭州宣布實施三階段漸進復工，其他城市則採審核備案、彈性工時、線上復工等措施，鴻海強調中國廠將依規定復工，但根據外電報導，旗下富士康已向深圳員工表示，遵守政府病毒預防措施，10 日後暫不回復工作崗位，仁寶則是傳出部分廠區將延後復工至 2 月 17 日。

台積電 10 日公布元月營收

晶圓代工龍頭台積電周一 (10 日) 將公布 1 月營收，市場預期，雖然第 1 季受季節性因素影響，但在 5G 手機動能驅動下，加上 7 奈米需求超乎預期，產能利用率維持高檔，營運可望優於往年同期。

台積電日前也預估，第 1 季營收估達 102 至 103 億美元，季減約 0.8-1.8%，至於面對肺炎疫情升溫，台積電表示，中國廠區均正常營運，不受武漢肺炎疫情影響，且已啟動防疫規範，盡量避免員工到中國出差。

科技廠法說接棒登場 關注疫情、供應鏈斷鏈議題

新型冠狀病毒肺炎持續升溫，中國四省包括湖北省、遼寧省、江西省、安徽省，皆採取封省防疫措施，部分城市也採取封閉式管理，市場憂心全球供應鏈短期恐面臨中斷危機，復工後各省政府的防疫壓力將持續加大。

而本周科技廠法說接棒登場，將聚焦在供應鏈、疫情、後續應對情況，周二 (11 日) 創意、義隆、聯詠法說，周三 (12 日) 力旺、穩懋法說，周四則有譜瑞 - KY、智原、精測、奇景法說。

SEMI 前瞻 2020 趨勢未來記者會

SEMI 周三 (12 日) 將舉辦 2020 趨勢未來記者會，展望今年，市場認為今年半導體晶圓代工、邏輯晶片製造將持續成長，主因是半導體應用朝向多元化發展，包含自駕車、電信、智慧製造、雲端領域等。

去年半導體產業受下游客戶需求保守、去化庫存影響，全球整體投資下滑，但根據 SEMI 公布去年 12 月北美半導體出貨重回成長正軌，金額達 24.9 億美元 (約新台幣 750 億元)，月增 17.5%，年增 17.8%，創下 18 個月新高。

玉山金首次改採視訊法說 關注疫情影響

玉山金周三 (12 日) 將舉行法說會，因應武漢肺炎疫情延燒，首次改為網路視訊方式舉行，而市場也將關注肺炎疫情對於中國營運據點業務影響程度。

據了解，玉山金在中國深圳、東莞、廣州等地皆設有據點。

勤崴拿首張運行牌照 自駕車可望上路

勤崴國際周四 (13 日) 將在桃園虎頭山舉辦國際自駕車記者會，展出 ARTC WINBUS、勤崴自駕小巴等，因無人載具、5G 發展，勤崴在 1 月底正式通過經濟部第一個無人載具創新實驗條例，拿到首張試車運營牌照，代表旗下自駕車將可上路運行。