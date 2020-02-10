盤前財經大事搶先讀2020年02月10日

今日操盤前瞻

日本 12 貿易經常帳

中國 1 月 CPI

〈觀察〉全球颳降息風 四個理由台央行暫不端利率武器

國央行包括泰國、巴西、俄羅斯和菲律賓等上周陸續宣布降息，市場正關注全球央行是否將吹起一波降息風，尤其台灣央行利率已「連 14 凍」，3 月登場的理監事會決策受矚目，然而，我國利率連 15 凍的可能性還是最高。閱讀全文...

〈台股風向球〉熱錢強湧撐住賣壓 黑天鵝效應大盤易跌難漲

上周台股有撐，加權指數周線翻紅，周漲 117.71 點，法人表示，恐慌賣壓明顯減緩，關鍵在於「熱錢」，不過，由於武漢肺炎疫情尚未獲有效控制，且中國封省封城狀況加劇，上周五美股又回檔，黑天鵝效應本周恐將持續籠罩股市，加上多家電子大廠法說也恐陸續下調財測、華為禁令寬限將到期等不確定因素，台股本周易跌難漲。閱讀全文...

鴻海深圳廠區接受復工查核中 至今尚未收到復工通知

深圳市龍華區工業和信息化局 9 日指出，鴻海 (2317-TW) 集團深圳廠區復工計劃被政府叫停為不實信息，目前查核工作進行中，不過據悉，鴻海至今日晚間 9 時尚未收到當地政府機關的復工通知書，這也意味深圳廠區明日如期復工機率並不高。閱讀全文...

疫情延燒影響需求遞延 今年兩大動能台 IC 設計廠營運仍有撐

新型冠狀病毒持續擴散，衝擊民間消費力道，IDC 預計，今年中國第 1 季手機出貨量將年減 3 成以上，不過市場普遍認為，此次疫情帶來的衝擊僅是造成需求遞延，今年還有 5G 與東京奧運等需求支撐，台 IC 設計廠營運仍有撐。閱讀全文...

杭州封城 台安控廠轉單效應加速 估最快 Q2 發酵

隨著中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國浙江省杭州市也已進入「封閉式管理」，其中被美國列為貿易黑名單的安控大廠海康威視及大華，總部也位在杭州，台安控業者表示，隨著當地企業復工時程恐再延期，出貨面臨挑戰，估最快今年第 2 季可再獲轉單，法人看好，晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW)、慧友 (5484-TW) 等台廠可望受惠。閱讀全文...