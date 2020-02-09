〈觀察〉鴻海結盟車廠「抄捷徑」 掌握機會財與管理財

鴻海 (J2317-TW) 相繼與國內外車廠結盟合作，市場人士解讀，鴻海除了能藉此「抄捷徑」進入汽車市場、快速跟上電動車趨勢，也能藉此達到練兵、擴大經濟規模、生產成本優化等效益，掌握車用產業的機會財及管理財。

鴻海去年宣示將朝電動車、數位醫療、機器人作為三大轉型目標，今年以來加大在車用布局的力道，1 月中與歐系汽車大廠飛雅特克萊斯勒 (FCA) 簽署合作協議 、近日又宣布與國內大廠裕隆集團合作，投資動作頻頻。

市場分析，鴻海雖然不做整車組裝，但透過與車廠合作，能補足整車產能的拼圖，市場行銷也能由車廠負責，鴻海不用背負資產包袱，以最小的投資發揮最大的效益。

此外，鴻海也能替集團內相關車用零組件找到出海口，同時藉此達到練兵、加速垂直整合及擴大經濟規模效益的目標，在技術、生產成本上能持續優化。

以目前鴻海集團內與車用較相關應用，包含轉投資群創的車用面板、旗下鴻騰與夏普轉投資的康達智則有車載鏡頭、電子鏡等應用，另外，鴻海集團也有跨足汽車免鑰匙啟動系統、車用金屬零部件等產品。

另一方面，鴻海無論是與 FCA，抑或是與裕隆合作皆強調，創造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟，至於平台方面，鴻海解釋，平台主要是建構一個提供研發設計、供應鏈管理的架構，讓車輛生產更有效率。