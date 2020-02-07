〈鴻海結盟裕隆〉合資公司最快上半年成立 鴻海主導打造品牌平台跨界聯盟

鴻海 (2317-TW) 今 (7) 日宣布，與裕隆 (2201-TW) 簽署合作協議，據了解，新公司最快上半年成立，由鴻海直接主導，這也是先前繼飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作電動車領域後，今年合作的第二家汽車大廠，鴻海表示，藉由合作將創造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟。

鴻海董事長劉揚偉表示，汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨，運用鴻海過去在 ICT 產業的成功經驗，為汽車產業打造新的 IDM 營運模式，也有助於集團加速跨入電動車領域的腳步。

鴻海自去年宣示從電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，即不斷朝向電動車領域展開深度佈局，鴻海表示，結合裕隆旗下的華創車電整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。

鴻海表示，結合在電子零組件的製造設計能力，以及裕隆旗下華創車電的整車技術開發，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，以互補優勢攜手抓住 EV 電動車市場的潛在商機。

雙方合資新公司資本總額 155.76 億元，鴻海以現金出資 79.44 億元，持股 51%、裕隆則以開放平台資產作價，出資 76.32 億元，持股 49%，將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供 ICT 產業供應管理運營優勢與人才；裕隆以華創車電的研發工程團隊為主。