【馮冠華專欄】注意屠牛風險，27000點以下進場較安全

2 月 10 日推介 - 阿里健康 （241）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五回吐。指數以 27356 點開出，下跌 138 點，之後隨上證走低而跌幅擴大，最多曾下跌約 270 點，低見 27224 點；上證最終轉跌為升，恆指跌幅亦有所收窄，最終以 27404 點收盤，下跌 89 點並結束四連升。成交金額按日下跌約 25% 至 994 億。港股通南向維持淨流入，金額約持平在港幣 23 億。滬深股通北向又轉回淨流出，金額約人民幣 33 億。藍籌 16 升 29 跌 5 持平。



板塊方面，手遊、教育、區塊鍊、軟件、5G、香港地產及銀行、豬肉及中資電訊表現較好。做空方面，比率維持在 15.0%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 27:73。重貨區方面，熊證下移至 27850-27899，牛證則上移至 27000-27049。恆指夜期報 26985 點，下跌 289 點，低水 419 點。港股 ADR 下跌 256 點，相當於恆指 27147 點。

簡評：恆指在四連升後，上週五的回吐也應驗了筆者的預期；盤中的波幅不算很大，亦和上證的走勢類同。大市成交金額急回至少於千億，跌市成交下降，沽售壓力不算太大，也不排除是週未前的獲利平倉盤所致。港股週五收盤後，人民幣又回貶，恆指夜期下挫，美股週五晚也有較大回吐，港股 ADR 亦下跌；而在疫情消息面上，週日的數字較鼓舞，新増確診和新増疑似均有回落，但也不敢輕言說受控，未來幾天的數據將有啓示性。綜合判斷，估計今天恆指開局應會受壓，而參考最新的牛熊分佈，牛證重貨區 27000-27049 或會受考驗，注意屠牛風險了。是屠牛後回穏，還是再次一沉百踩，上證的走勢會是關鍵。

上週五看到一個新名詞 -「宅經濟股」；即不用外出而在家消費的受惠股，包括手遊，Home office 軟件公司，網上教育及線上醫療等等。這些公司全在週五受熱捧。例如手遊股的騰訊、心動（2400）、中手游（302）、網龍（777）及 IGG(799) 等。Home office 相關股則有金山（3888）、中國軟件（354）及金蝶（268）。網上教育相關股則有網龍、新東方在線（1797）及中教（839）。線上醫療則是平安好醫生（1833）及阿里健康（241）。其餘筆者可提供給參考的宅經濟股，包括美團點評（3690）、阿里（9988）及聯想（992）。疫情肆虐下，宅經濟股的上升，邏輯上雖然合情合理，但概念式股票熱，通常較短癮，實際的效應也難以推斷，投資者欲參與，切記要注意風控。

今週除了要關注疫情的發展外，亦有多間較囑目的公司會公佈 2019 年業績，包括週二的平安好醫生、週三的阿里及週四的中芯國際（981）。筆者相信這三間公司的 2019 業績均會不俗，反而關注點，應放在管理層提供在疫情下公司的影響。由於估計港股早斷應會受壓，27000 點以下，即屠牛後才進場會較安全。以近日的走勢選今天的推介，週五破頂的阿里健康吧！

2）美股上週五市況總結：雖然美國非農業職位增加 2 遠高於市場預期，但美股三大指數回吐，當中道指結束 4 連升，下跌 277 點或 0.94%，標指和納指均下跌 0.54%。十年期債息在 1.582%，美滙指數在 98.7，紐約期油報 50.34 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）沽空機構殺人鯨資本近日發表報告狙擊康哲藥業 (00867)，公司發公告，強烈否認該報告所載的所有指控，並認為該等指控毫無根據且具嚴重誤導性，且該報告中所得出有關該公司及其財務業績的結論為不確實。公司將於今天復牌。

內地媒體引述騰訊（00700）行政微信公號通知，原定 2 月 17 日返回辦公室的日期再延遲一周，至 2 月 24 日始復工。

九毛九（9922）出公告指，鑒於疫情的最新發展情況，董事會宣佈，所有門店 (包括自營及特許經營門店) 暫時停業的時間將會進一步延長。公司將適時就門店恢復營業的日期及進展作出進一步公告。

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