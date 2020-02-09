〈觀察〉全球颳降息風 四個理由台央行暫不端利率武器

各國央行包括泰國、巴西、俄羅斯和菲律賓等上周陸續宣布降息，市場正關注全球央行是否將吹起一波降息風，尤其台灣央行利率已「連 14 凍」，3 月登場的理監事會決策受矚目，然而，我國利率連 15 凍的可能性還是最高，原因在於，市場資金充沛、國內經濟尚未見明顯放緩，且利率已處歷史相對低檔，加上美國聯準會最新利率決策維持利率不變，可以說，我央行不至於急著在第一季端出利率武器。

先從其他國家的狀況來看，泰國央行 5 日宣布基準利率降息 1 碼至 1%，已是歷史新低，主要是因泰國政府預期此次疫情將重挫其旅遊業，並下修其國內經濟成長率 (GDP) 預測值由 3.3% 降至 2.8%。

而巴西央行則是宣布降息 1 碼至 4.25%，此為巴西自去年啟動降息以來的第 5 次降息，但同時暗示將暫停降息循環。

至於南韓，1 月中旬已宣布維持利率 1.25% 不變，惟南韓 1 月製造業 PMI 已跌落 50 基準線，未來是否降息有待觀察。

美國聯準會則是於 1 月 20 日仍決定維持利率水準不變，但同時密切觀望武漢肺炎對全球經濟造成的不確定性。

事實上，泰國旅遊業占其 GDP 約 20%，而台灣旅遊業占 GDP 不到 5%，整體精液受衝擊程度不至於與泰國相同，究竟各大智庫會因此下修台灣 GDP 多少有待觀察。

新加坡星展集團雖開出第一槍，下修台灣全年 GDP 從 2.5-3% 至 2.3%，不過，仍有望「保 2」。

在鼠年開紅盤日股匯大逃殺後，近來恐慌氣氛緩和，台幣甚至一度又回升至 2 字頭，於 30 元附近盤整，顯示國際熱錢仍看好台灣市場的後市表現。

從央行最新公布的第四季理監事會議紀錄來看，央行有理事認為，今年負產出缺口增加有限，再加上國內金融情勢仍屬寬鬆，銀行體系資金充裕，無降息的理由。

也有理事認為，當前國內利率已低，再調降政策利率以激勵消費與投資的效果不佳，無降息的理由。

整體來看，無論是國內的低利環境或是國際熱錢匯入，都使市場資金仍充沛，同時，國內經濟尚未見明顯放緩，即便可預期接下來將陸續有智庫下修 GDP 預測，目前看來尚不至於破 2，再加上我國央行多半是緊盯主要央行的利率決策再行判斷，尤其是美國，因此，可以預料，央行還不至於貿然將利率武器端出。