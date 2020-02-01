美國12月個人支出增長放緩 核心PCE增長幅度提升

據《彭博》報導，美國商務部於週五 (31 日) 公佈了 12 月份的 PCE 物價指數增長率、以及個人支出月增率，雖然 PCE 物價指數的增長率符合市場預估，但個人支出的增長卻呈現放緩趨勢。

美國 12 月份的 PCE 物價指數月增率及年增率，分別報 0.3% 及 1.6%。扣除食品及能源價格的核心 PCE 物價指數，則是較去年同期增長 1.6%，並較前月增長 0.2%，增長幅度大於 11 月份的 0.1%。

美國 PCE 物價指數、核心 PCE 物價指數年增率 (圖：Bloomberg)

消費者對於商品及服務的支出，佔了美國整體 GDP 的 70%，並扮演著美國經濟成長的重要動能。但 12 月份的個人支出月增率僅達 0.3%，較 11 月份的 0.4% 下滑。除此之外，個人收入的月增率為 0.2%，亦較 11 月份的 0.4% 下滑。

經通膨修正後的實質個人支出增長率為 0.1%，主要增長來源為藥物等醫療保健產品。

美國個人收入、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

2019 年受到中美貿易戰的影響，導致美國的製造業景氣、及企業投資活動，都呈現萎縮的趨勢，雖然隨著第一階段協議的簽署，中美雙方之間的緊張關係亦較為疏緩，但製造業及企業投資的恢復速度仍舊緩慢。因此，去年消費者支出的增長，為貢獻美國經濟成長的重要因素之一。

但是，根據週四 (30 日) 美國公佈的 GDP 數據顯示，雖然 Q4 GDP 增長率達 2.1%，符合市場的預期，但消費者支出的增長卻呈現放緩趨勢。另外，雖然聯準會在去年三度調降利率，但美國的通膨增長率，卻仍舊低於聯準會的 2% 目標。

僅管如此，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 仍在週三 (29 日) 表示，對於美國的通膨增長速度具有信心，並認為在接下來幾個月，通膨增長率有望達到 2% 的目標。

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