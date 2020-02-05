蘋果供應鏈的新難題：即使復工 人力仍可能不足

在新型冠狀病毒疫情影響下，主要的蘋果 (AAPL-US) 供應鏈即使準備復工，也將面臨短期勞動力短缺的困擾，因為旅行的相關限制預計讓數以萬計的員工滯留家鄉，無法準時在春節假期結束後趕赴工廠。

面臨這樣困擾的供應鏈，包括 iPhone 兩大組裝廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW)，以及其他各零組件供應商。

據《日經亞洲新聞》報導，早前蘋果曾要求供應商，在今年上半年生產多達 8000 萬支 iPhone 。

一名供應鏈主管指出，這對各公司來說都是一個新的挑戰，當前的問題不在是否招聘工人，而是這些工人會不會因為各種交通限制，無法順利離鄉來到工廠工作，造成公司沒有足夠的工人。

過去在春節期間，各供應鏈因休假而生產率極低，但在假期後會逐漸回升。這次受疫情影響，不僅假期時間延長 10 天，節後的開工情況仍然不明。

有消息人士稱，和碩自 1 月底以來一直在緩慢地加快 iPhone 的生產速度，而鴻海的目標是在下週正式復工時，將產能利用率提高到至少 50% 左右。但是，預期的勞力短缺將減緩原計畫的增長速度。

此外，據零組件供應商表示，復工後一旦確認有一名員工感染冠狀病毒，整個工廠將不得不停工並進行消毒，這也將帶來很大的不確定性。

電子組裝是勞力密集產業，鴻海雇用了約 43 萬名生產線工人，而和碩在高峰時期，也需要約 20 萬名勞工。對於疫情控制來說，這也形成了極大的挑戰。

蘋果供應鏈另一名消息人士說，目前是否能於 10 日復工是一個很大的問號，即使復工，公司也沒有足夠的信心抵禦冠狀病毒，因為工人過去兩週的旅行史難以追蹤，存在太多風險變數。

鴻海對外則表達高度的信心，表示計畫在 10 日復工，而且基於過去有處理過 SARS 的經驗，公司對於如何照顧員工的健康，以及分配製造部門的資源，有良好的了解。