新聞

蘋果Apple Watch去年出貨量創新高 超越瑞士鐘錶業總和

蘋果Apple Watch去年出貨量創新高 超越瑞士鐘錶業總和(圖片：AFP)
蘋果Apple Watch去年出貨量創新高 超越瑞士鐘錶業總和(圖片：AFP)

智慧型穿戴式裝置逐漸普及，而蘋果 (AAPL-US) 似乎也成為了這股風潮的最大贏家之一，該公司的可穿戴式設備業務持續增長，市場調研公司 Strategy Analytics 最新發布的報告更指出，蘋果的 Apple Watch 去年的出貨量已經超越了瑞士鐘錶業的出貨量總和。

蘋果的 Apple Watch 在 2019 年創下了新的銷量紀錄，甚至超過了整個瑞士鍾錶業的銷量。

根據 Strategy Analytics 的數據顯示，瑞士鐘錶業在 2019 年的總出貨量為 2110 萬隻，年減 13%，相較之下，Apple Watch 在 2019 年預估的總銷量為 3070 萬隻，較去年同期增長了 36%。

圖片：Strategy Analytics
圖片：Strategy Analytics

Strategy Analytics 高級分析師 Steven Waltzer 表示，相較於瑞士手錶品牌，Apple Watch 更能吸引年輕的消費者。Waltzer 說道：「具吸引力的設計、易於使用以及應用程式的結合，使 Apple Watch 在北美、西歐和亞洲備受歡迎。」

包含 Swatch 和天梭 (Tissot) 等傳統的瑞士鐘錶製造商似乎正在智慧手錶市場競爭中節節敗退。Apple Watch 通過更深入的零售渠道提供了更好的產品，並吸引了更多追求數位化設備的年輕消費者。

蘋果並沒有提供 Apple Watch 或其任何穿戴式產品的確切單位銷售量，在 2020 年第一季財報中，蘋果報告該公司的可穿戴式設備、家用設備和配件類別的營收為 100 億美元，首次超過了核心產品之一的 Mac 的 72 億美元營收。顯然，Apple Watch 仍在持續增長，並蠶食了傳統鐘錶商的銷售。

在先前，Strategy Analytics 曾在報告中指出，全球智慧型手錶出貨量每年正以驚人的速度增長，年增 42%。蘋果的智慧型手錶在全球市場中更以 48% 的市占率保持在第一名，三星 (005930-KR) 則名列第二，而 Fitbit(FIT-US) 位列第三。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞