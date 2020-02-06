蘋果Apple Watch去年出貨量創新高 超越瑞士鐘錶業總和

智慧型穿戴式裝置逐漸普及，而蘋果 (AAPL-US) 似乎也成為了這股風潮的最大贏家之一，該公司的可穿戴式設備業務持續增長，市場調研公司 Strategy Analytics 最新發布的報告更指出，蘋果的 Apple Watch 去年的出貨量已經超越了瑞士鐘錶業的出貨量總和。

蘋果的 Apple Watch 在 2019 年創下了新的銷量紀錄，甚至超過了整個瑞士鍾錶業的銷量。

根據 Strategy Analytics 的數據顯示，瑞士鐘錶業在 2019 年的總出貨量為 2110 萬隻，年減 13%，相較之下，Apple Watch 在 2019 年預估的總銷量為 3070 萬隻，較去年同期增長了 36%。

圖片：Strategy Analytics

Strategy Analytics 高級分析師 Steven Waltzer 表示，相較於瑞士手錶品牌，Apple Watch 更能吸引年輕的消費者。Waltzer 說道：「具吸引力的設計、易於使用以及應用程式的結合，使 Apple Watch 在北美、西歐和亞洲備受歡迎。」

包含 Swatch 和天梭 (Tissot) 等傳統的瑞士鐘錶製造商似乎正在智慧手錶市場競爭中節節敗退。Apple Watch 通過更深入的零售渠道提供了更好的產品，並吸引了更多追求數位化設備的年輕消費者。

蘋果並沒有提供 Apple Watch 或其任何穿戴式產品的確切單位銷售量，在 2020 年第一季財報中，蘋果報告該公司的可穿戴式設備、家用設備和配件類別的營收為 100 億美元，首次超過了核心產品之一的 Mac 的 72 億美元營收。顯然，Apple Watch 仍在持續增長，並蠶食了傳統鐘錶商的銷售。

在先前，Strategy Analytics 曾在報告中指出，全球智慧型手錶出貨量每年正以驚人的速度增長，年增 42%。蘋果的智慧型手錶在全球市場中更以 48% 的市占率保持在第一名，三星 (005930-KR) 則名列第二，而 Fitbit(FIT-US) 位列第三。