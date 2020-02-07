受武漢疫情干擾 印度Q1黃金珠寶出口恐下滑

儘管去年 12 月曾出現短暫回升，但受制於武漢肺炎疫情，今年 1 月印度的黃金珠寶出口恐再受沉重打擊。

印度珠寶首飾出口促進協會副主席 Colin Shah 認為今年第一季印度對港出口量將大大減少，Colin Shah 說道：「因為去年 12 月表現良好，使我們相信需求即將回溫，但接下來爆發的疫情卻重重打擊 1 月需求，可能需要至少一到兩個月才能恢復，如同過去在 SARS 期間看到的那樣，當時花了整整一季的時間才恢復。」

自武漢爆發的肺炎疫情嚴重打擊中國航空需求，多數國家針對臨近疫情重災區實施飛行限制，因此，不同於以往農曆春節假期為需求旺季，今年因疫情嚴重，買家大多留在家中，市場認為，這可能導致今年中國黃金珠寶銷售下滑 6%。

其中，香港作為印度最大鑽石和黃金出口市場，印度珠寶首飾出口促進協會數據指出，去年後三季，印度對香港的切割和成品鑽石出口年減 23%，至 54 億美元。在同一期間，印度對香港的鑽石和珠寶出口總額下滑 9% 至 74 億美元。

由於武漢肺炎疫情，印度出口至香港的珠寶、黃金受到嚴重干擾 (圖：Bloomberg)

為防堵疫情擴散，香港貿易發展局週二 (4 日) 宣布延後原訂 3 月於當地舉辦的兩場國際鑽石和珠寶展，展覽雙雙延至今年 5 月舉行。

Shah 稱：「現在沒有人願意到香港去，因為沒有人知道疫情帶來的影響會持續多久。」

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