〈貴金屬盤後〉冠狀病毒支撐黃金 抵銷非農力道 唯本週收低0.9%

週五 (7 日) 交易，黃金期貨價格擺脫強勁的非農報告公布後帶來的下跌，最終因冠狀病毒衝擊全球經濟引起市場擔憂美股自高點摔落，激勵黃金收高。

面對全球預計處於低利率時期，且中國冠狀病毒蔓延全球，一些商品專家仍將黃金視為此時首選資產。

美國週五公布的非農就業報告顯示，1 月份新增就業人數 22.5 萬人，根據 MarketWatch 調查，此數據遠優於經濟學家預期的 16.5 萬人。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「儘管 1 月份的非農就業人數打破了市場預期，但黃金價格仍是上漲了。」

「樂觀的就業報告本應該強化大眾對美國經濟的信心，提高美元這一類的風險資產，因而對黃金不利，但市場對冠狀病毒和全球成長狀況的恐懼卻支撐黃金吸引力上升。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 3.40 美元或近 0.2%，收每盎司 1573.40 美元，本週下跌約 0.9%。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 12.6 美分或 0.7%，收每盎司 17.692 美元，本週下跌 1.8%。

中國國家衛生委員會週五公布，目前冠狀病毒確診人數 31264 人、死亡人數 637 人。

專家認為，就業市場結果較預期強勁，但此力道可能遭冠狀病毒對全球經濟造成的不確定性而抑制。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，「正面的報告令投資者對美國經濟有些信心，但全球成長放緩仍可能會衝擊美國。」

然而，目前冠狀病毒對美股尚未造成持久性的衝擊，週四美股三大股指仍收創記錄高點，但週五黃金收盤時，因中國新增封閉城市，三大股指下挫。

冠狀病毒也讓 10 年公債殖利率維持在 1.60% 以下，這對不孳息的黃金也提供了支撐力。

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