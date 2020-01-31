美國需求出問題？Q4 GDP進口竟創2009年來最大降幅

美國商務部於週四 (30 日) 公佈了第四季 GDP 增長率初值，報 2.1%，符合市場預期，其中，貿易逆差的縮小為貢獻 GDP 增長的主要動能之一，但經濟學家卻表示，從貿易數據可發現，去年第四季貿易逆差的縮小，並不是源自於出口的增長，乃是源自於美國國內需求的萎縮，導致進口降幅創 2009 年以來最大。

《彭博》報導，美國去年第四季 GDP 季增年率報 2.1%，其中淨出口額成長便貢獻了 1.5%，而造成淨出口額成長的原因，卻是因為進口額的大幅下滑，如下圖所示，美國第四季進口額季增年率報大減 11.6%，創自 2009 年以來最大降幅。

美國第四季進口額大幅下滑 (圖：Bloomberg)

由於美國總統川普於 2016 年當選以來，便承諾縮小美國的貿易赤字，因此，採取了包括關稅課徵在內的各項貿易政策。

但經濟學家卻表示，雖然淨出口額對於 GDP 增長的貢獻提升，但卻不代表實質經濟的成長，事實上，進口額的下滑，顯示美國國內的消費需求、以及企業投資皆呈萎縮的趨勢。

造成美國第四季進口額下滑的主要原因之一，為美國能源生產的成長，第四季石油及相關產品的進口額，創下 18 年以來最小值。除此之外，資本財、汽車及消費性產品的進口額，於第四季亦呈現下滑的趨勢。

美國外交關係理事會的經濟學家 Brad Setser 認為，有一部份的進口額下滑，是源自於美國對中國課徵關稅所致，但除了中國之外，來自墨西哥的進口額也是呈縮減趨勢，代表美國國內的需求下降。

另外，美國的出口額亦是呈現下降的趨勢，根據數據顯示，去年一整年出口額下滑了 0.2%。

NatWest Markets 的經濟學家 Kevin Cummins 亦同意此看法，他表示進口的下滑代表消費需求的萎縮，而消費需求又扮演著美國經濟成長的主要動能。因此，Cummins 認為，淨出口額的增長，扭曲了市場對於 GDP 增長率的解讀。

除了進口下滑之外，美國的國內投資亦呈下降趨勢。美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於週三 (29 日) 表示，貿易政策的不確定性仍高，而大部份的企業亦表示抱持著觀望的態度。

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