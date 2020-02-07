武漢疫情衝擊台股 未來走勢就看兩大指標

武漢肺炎影響加劇，中國陸續封城，開工時間延後，恐慌情緒打擊投資信心，台股開年後轉為震盪整理。法人認為，未來台股走勢，端賴新增案例數與實質復工率等兩大風向，目前市場流動性充足，全球各主要國家續採寬鬆政策，預料對中長期經濟影響有限，持續看好長線成長潛力股，可趁這波回檔修正時逢低布局。

受疫情影響，台股新春後修正幅度逾 5%。從技術方面分析，月 KD、週 KD 都呈現死亡交叉，指數跌破 20 日均線、60 日均線，結構對多方不利，但 60 日均線仍保持上升軌跡。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，利多情況是台灣疫情相對穩定，控制較為得宜，並具完善醫療設備，不必太擔憂；再加上目前融資餘額明顯減少，且外資亦未持續性賣超，有利於大盤跌深反彈。

至於台股未來走向，日盛高科技基金經理人黃俊斌認為，目前第一個時間點必須觀察武漢封城後兩周 (約莫是元宵節)(2/8~2/10) 新增病例是否進一步增加，接下來由於其他城市陸續封城，下一波觀察疫情新增病例高峰期落在 2 月底。

黃俊斌指出，另外停工日期是否再延，以及停工地區是否擴大，都將牽動台股後續表現。預料台股將初步在年線 11,000 點獲得支撐，之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。

野村 e 科技基金經理人謝文雄也認為，後續觀察重點為武漢肺炎新增確診人數，當人數開始趨緩，代表疫情受到控制，市場將開始反彈；另外，中國 2 月 10 日開工後的狀況也需要持續關注，其中廣東及江蘇為台灣電子產業供應鏈大本營，須持續留意開工後疫情有無在控制中，短期而言，因當初中美貿易戰而將廠房移至海外的公司可望受惠。

謝文雄指出，由於手機相關產業大部分生產在中國，近期影響較為劇烈。蘋概股則因蘋果員工禁止前往中國出差，加上相關零組件產能大多在中國，開工後的營運及疫情狀況將是關鍵，預估下半年蘋果推出新手機的時程可能受影響。

黃俊斌建議，此期間中國手機銷售將受到較大的影響，建議避開華為相關概念股，可尋找大陸缺工，台灣受惠的相關族群。

黃俊斌分析，記憶體當中又以 NOR 最缺，主要是因為供給端受限制，且在農曆年前就缺貨，且需求相對不受影響，因伺服器建置與消費性產品有別；此外 iPhone 在歐美地區銷售表現亮眼，只要大陸停工問題不再擴大，相關供應鏈也可留意；再則 Intel 發表新平台，也將刺激 PC 銷售，PC 相關供應鏈也將是市場追逐焦點。

野村投信表示，從 SARS 經驗來看，台股加權指數在疫情期間最大跌幅近兩成，但在疫情和緩後 6 個月反彈逾五成，且目前市場流動性充足，美國、歐洲、中國貨幣政策持續寬鬆，預料對中長期經濟影響有限，持續看好長線成長潛力股，可趁這波回檔修正時逢低布局。

整體而言，野村投信預估，疫情對台灣經濟的影響在兩季內，短期間建議投資人避開受影響較大的產業，但長期而言，在歐美央行持續的寬鬆貨幣政策以及中國不斷釋出流動性等利多政策加持下，疫情和緩後市場將出現反彈，因此建議於近期股市回檔之際，逢低布局長線成長潛力產業如半導體、5G、Data Center、記憶體、電動車、電動自行車及機能鞋等相關產業。